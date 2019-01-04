杨淑茱．刚刚好 朋友介绍一个只在周末在巴刹摆摊的衣服档口，档口卖相当多品质不差价格低廉的麻制衣服（一般上麻制衣服价格昂贵，而我只穿麻制和棉制衣服），因此听到这消息是很兴奋的。

朋友介绍一个只在周末在巴刹摆摊的衣服档口，档口卖相当多品质不差价格低廉的麻制衣服（一般上麻制衣服价格昂贵，而我只穿麻制和棉制衣服），因此听到这消息是很兴奋的。

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我错过了一个周末，好不容易等到另一个周末。当天早上，我就告诉自己：我就要去巴刹看看这档口的衣服。但是，当天早上却是身体状况欠佳，使我在心力上想去，但是体质上有点力不从心。

事实上，虽然错过了一个周末，却是使我的欲望和兴奋减低了不少。有这么一个错过的机会，也让我有时间思考：我需不需要去买这些衣服？当时的答案是；我只是想去看看，因为我基本上在平常可以找到更便宜的麻制衣服。

回到身体欠佳的周末，我当时内心有挣扎，最后不是因为定力或智慧胜出没有去买衣服，而是身体不舒服懒得出去（虽然我还是可以去，但是选择了休息，因为这并不是生或死的选择，以后还有机会）。

很多人都有很多衣服，我的衣服不多也不少（对一些女人来说，看到我衣服的数量会觉得少），虽然少买衣服，但是很多都是好多年前买下的，衣服都穿不坏（如果走形或起毛了，我就穿在家或去禅修），至于破了的衣服，我基本上就让它循环成别的功能。

所以，有时看到品质好便宜的衣服，我会买了收起来，同时每次买的时候，我都会拿起又放下，并且思考良久，确定真的不错和值得才买。跟很多女人一样，以前会因为价钱便宜，而买了不太喜欢或不适合的衣服，但是随着不断的练习，越来越没有买了不太喜欢或不适合的衣服。

虽然如此，这件周末买衣服的事，我看到自己衣服够了，还是会想去买衣服，有点像多数人那样，当下的钱够花了，还是想去赚钱，因为我们都要为未来打算。

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未来不一定来，但是也不可不为未来打算，所以就要用智慧衡量得刚刚好，否则太多或少会是负担或烦恼，无论是衣服或钱。