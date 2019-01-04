“可禁美国公民离境”·美国更新中国旅游警示 美国国务院周四（3日）更新旅游警示，提醒在中国的美国公民留意，指中国“任意执行当地法律”，又可实施“出境禁令”，禁止美国公民离开中国，有时将美国公民滞留当地多年，以强迫他们配合调查。

美国国务院更新旅游警示，中国仍列为第二级“提高警觉”级别。（美国国务院网站截图），

美国国务院周四（3日）更新旅游警示，提醒在中国的美国公民留意，指中国“任意执行当地法律”，又可实施“出境禁令”，禁止美国公民离开中国，有时将美国公民滞留当地多年，以强迫他们配合调查。

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美国国务院去年1月22日发布的旅游警示，已将中国列为第二级“提高警觉”级别，周四更新的旅游警示维持对中国的有关级别，但特别提醒美国公民留意，中国在新疆维吾尔和西藏自治区会实施额外安全措施，并可以在短时间内实施宵禁和旅行限制。

美国国务院表示，中国不承认双重国籍，拥有美中国籍和有中国血统的美国公民，在中国可能会受到更多审查和骚扰，美国大使馆亦可能受阻，无法提供领事协助。

美国今次更新旅游警示，是在去年12月中国拘捕加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗后发出。

（明报综合）