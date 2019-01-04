路窄弯曲威胁骑脚车者安全．槟冀北岸沿海绿道速落实 槟岛北岸从丹绒武雅经峇都丁宜到直落巴巷的海滨路窄小弯曲，对途经的脚车运动者安全构成威胁，槟州政府希望计划中的北岸沿海绿道尽快建成。

佳日星（右）与尤端祥向媒体解释槟岛北岸沿海绿道计划。（图：星洲日报）

（槟城3日讯）槟岛北岸从丹绒武雅经峇都丁宜到直落巴巷的海滨路窄小弯曲，对途经的脚车运动者安全构成威胁，槟州政府希望计划中的北岸沿海绿道尽快建成。

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计划中的沿海绿道下面有打桩的支柱，宽3.5公尺，其中2公尺为脚车道，另1.5公尺为行人道。

负责地方政府事务的佳日星行政议员和槟岛市长尤端祥，今日召开新闻发布会说，他们将于明天房屋及地方政府部长祖莱达访问槟州政府时，与祖莱达讨论此事。

争取扩大至6公里

槟州政府基于绿化、安全与健康议程于2016年向联邦政府申请，要求兴建从丹统武雅文秀别墅海滨至峇都丁宜沙洋度假村的一段3公里沿海绿道，使踩脚车者可以安全通行。

槟州首席部长曹观友和佳日星将于明天与祖莱达见面时，争取把这条计划中的沿海绿道从3公里扩大至6公里，即从原来起点的文秀别墅海滨向相反方向的东边延伸至丹绒武雅火烈鸟酒店前，衔接这里宽大的脚车道。

扩大的槟岛北岸沿海绿道预期耗资4000万令吉，由于联邦政府与槟州政府同属希盟，有关计划有望获得联邦政府的支持。

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180公里脚车道完成90%

槟州政府计划于2020年前在槟岛分阶段设立200公里脚车道，至今已耗资3480万令吉完成了其中90%共180公里的脚车道。

这些脚车道大部份只是在路上划线，或划上脚车标志，至于比较华丽的路边脚车和行人专用道的建设，目前进行中的有从丹绒道光特易购至丹绒武雅火烈鸟酒店的2.5公里脚车道，以及另一段同样长度位于峇六拜工业区的脚车道，全部预期耗资3400万令吉。

上述沿海绿道属于槟岛北岸生态脚车道计划，目前计划的是从新关仔角至峇都丁宜的12.5公里脚车道，其中由新关仔角至丹绒道光特易购的2公里脚车道已竣工启用。

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计划中的沿海绿道不但脚车运动者和行人皆可享用，连障友也可无障碍使用。

过后，当局计划从峇都丁宜至直落巴巷兴建另一段8公里脚车道。

未来的葛尼水岸是槟岛北岸沿海绿道的开端。（图：星洲日报）