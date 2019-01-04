峇株巴辖河流·惊现三米长鳄鱼 峇株巴辖河流惊现鳄鱼踪影！

（柔佛·峇株巴辖4日讯）峇株巴辖河流日前惊现鳄鱼踪影！

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根据星报报道，峇株巴辖一名居民拍到三米长的鳄鱼在河中游过的视频。柔佛野生动物和国家公园局主管贾马尔纳西表示，在接获公众投报后，已有四名官员前往河流巡视。

“我们还没找到鳄鱼的踪影，但它有可能还留在那里，因为那个地区很适合鳄鱼栖息。”

贾马尔表示，河流附近有个市场，大量食物可能吸引鳄鱼。贾马尔补充道，未来几天野生动物局将持续监测该区域。



“该地区的鳄鱼很有可能正处交配季节，而这只鳄鱼可能正在寻找配偶。”鳄鱼专家达纳拉山木甘表示。

“另一种可能是，当天的气温太高，鳄鱼正在寻找遮蔽的地方。”

根据影片中看见的鳄鱼鳞片、尾巴和亮黄色的头部，专家判断这是河口鳄鱼（铜鳄鱼）。

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河口鳄鱼避难所（Estuarine Crocodile Sanctuary）助理经理达纳拉（Dana Raj）提醒民众千万不要喂食该鳄鱼，并减少捕鱼活动。

“喂食鳄鱼可能会让鳄鱼将食物和人类做关联，这会给公众带来危险。”他表示，捕鱼活动或会间接喂食鳄鱼，让鳄鱼在这个区域停留更长时间，把区域变成它的领地。