周新才．天眼 去年中国家乡的堂弟一家人莅访，刚刚在微信取得联络，他们就很热情的跑来认亲。

去年中国家乡的堂弟一家人莅访，刚刚在微信取得联络，他们就很热情的跑来认亲。

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堂弟在小叔家问我：“你家离二叔家远吗？”

他拿起手机上网，天眼根据地址居高临下的照到二叔家的洋楼和门口停放的车。

我指示他移动画面：“<55f1>！从门前的三叉路前移，不远处左边有几排5层楼组屋，第4排底楼中间1个单位就是我家，很近！”

我很惊讶，中国人掌握手机的能力太强了，看他玩得很熟练，单单这一招，世界上很多地方都可以轻易的去闯。

几个月前租车游日东冲绳岛，襟弟驾车，我在一旁帮看卫星导航，妻子两姐妹偶尔上网找景点位置。

几年前，槟城大桥若是大塞车，报馆同事上网便可以看到塞堵的情况，不必找人来问，更不必跑到现场去看，大家觉得很先进。

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岂知，现在的市井小民已能够把原本叫人惊异的天眼，用在日常生活上，且是免费使用。

3年前，林首长在光大市政局的电眼室主持一项仪式，当局示范古迹区壁画前地上的小物件，可以让天眼照到放大起来看。

这给破坏王一个警告，不要以为没人在时破坏壁画可以逍遥法外，人在做，上空有电眼在看，而且已经被人录像。

理论上，地方政府装置的闭路电视摄像头，对犯罪份子有阻吓作用。

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可是，为什么路上仍然有这么多攫夺案，横行的歹徒并未减少，也没听说这些电眼对治安有很大的建树。

我3年前曾为文揭露，各报记者采访市政局推介电眼仪式之后，吃了主办当局提供的早餐再回到电眼控制室，发现空无一人。

昨天采访槟岛市政厅767个电眼有了脸部识别功能推介仪式，发现1个监控人员控制3个电眼传来的画面，可是只有1名女监控员一直很认真的关注画面。

曹首长在主持仪式时说，槟州现有的九百多个电眼大大的不足够，所需要的没有5000，也要3000。

如果槟州有了3000个电眼，而1个人即时监控3个电眼，那么，槟州是否也要有1000名监控员？这么一来，监控室是否要移到更大的空间？

理论与实践是完全不同的一回事。

如果没有人即时监控所有电眼传来的画面，根本谈不上理想化的即时监督与防范罪恶，更不要说预测罪案的发生，还是停留在事后侦查需要的阶段。