槟快捷通渡轮公司澄清．21岁以下学生享月票优惠 独中生不能享有槟城渡轮学生月票优惠？槟州快捷通渡轮公司职员（Rapid Ferry）今日称这是误会，凡21岁以下学生皆能享有关优惠。

网民在脸书投诉独中生不获槟城渡轮服务学生月票优惠。（图：星洲日报）

（槟城．北海3日讯）独中生不能享有槟城渡轮学生月票优惠？槟州快捷通渡轮公司职员（Rapid Ferry）今日称这是误会，凡21岁以下学生皆能享有关优惠。

广告

网民昨日在脸书上投诉槟城钟灵独中的1名学生在申请槟城渡轮的学生优惠月票后，遭该公司职员以其是独中生为由，要求有关家长尽速将已申请到的月票交返公司，否则会将其孩子列入黑名单。

孙意志：已指示公开申请条件

峇眼惹码州议员孙意志今日受询时说，他接获选区2名家长的投诉后，他今早11时以家长身份到北海渡轮码头了解情况，并要求快捷通渡轮公司尽量公开学生月票申请条件及详情，以免民众对此一知半解。

他说，快捷通渡轮公司职员称那只是一场误会，独中生在乘搭渡轮时仍可享有学生月票优惠，并不管什么学校的学生，只要出示证明就能享有每2个月6令吉的学生月票优惠（普通价每2个月30令吉）。

“国家基建公司（Prasarana）接管槟城渡轮服务后，在各方面应该有所提升，不该再因任何事情让民众留下负面印象。如今是因为家长投诉才发现有关问题，若没人投诉此事就会被掩盖。”

他说，每天需来回槟威两地上课的学生，每天一大早就必须起身，家长也必须摸黑送孩子到北海码头去搭渡轮，因此理应享有学生月票优惠。管理层应尽快厘清此事，避免再有误会发生。

广告

须出示学生证或学校证明书

槟州港口有限公司曾于2017年发文告指同年9月1日起，只有全津贴学校的学生，才获学生月票优惠，而引起争议。时任槟州港务局主席拿督陈德钦接获投诉后，曾指示厘清问题，而该公司企业资讯部随即澄清，凡21岁以下学生，只要能出示学生证或学校证明书，即可享有学生月票优惠。

国家基建有限公司（Prasarana）属下子公司快捷通渡轮有限公司于去年5月1日正式接管槟城渡轮服务，并维持渡轮所有的收费制度。