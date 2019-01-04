居林高科技工业园地方议会与市会合并．减少管理繁文缛节 吉打州行政议会已通过居林高科技工业园地方议会与居林市议会合并，希望通过合并减去居林高科技工业园在管理及发展方面的繁文缛节，同时更有助于居林市议会日后的升格计划。

居林高科技工业园地方议会会与居林市议会合并，以减低在管理及发展方面的繁文缛节。（图：星洲日报）

（吉打．居林3日讯）吉打州行政议会已通过居林高科技工业园地方议会与居林市议会合并，希望通过合并减去居林高科技工业园在管理及发展方面的繁文缛节，同时更有助于居林市议会日后的升格计划。

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吉打州地方政府事务委员会主席陈国耀，昨晚接受记者询及时，证实这项合并计划。

他说，由于合并建议已通过，所以将在今年完成合并工作及程序，随后正式归居林市议会管辖。但居林高科技工业园地方议会的组织，将成为市议会属下的居林高科技工业园的管理小组，专属管理居林高科技工业园并照顾投资商家。

他指出，合并的主要原因是要去掉分开管理的繁文缛节。他解释，居林高科技工业园地方议会在该园的任何发展管理上，还需要通过居林市议会，导致手续重复且冗长。

他还说，投资商家若要在该园投资，需要面对2个地方政府的重复程序与手续，无疑给投资商家带来不便。

陈国耀：居林发展为高科技城市

陈国耀说，吉打州政府的目标是将居林发展为精明高科技城市，所以希望在此合并后能够在居林聚焦于高科技的发展。

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他说，州政府为了让居林达到精明高科技城市目标，因而要确保居林高科技工业园的发展，包括建议在该院开设国际学校等设备。

陈国耀证实合并消息，并指出州行政议会已经通过合并建议。（图：星洲日报）