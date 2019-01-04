刘佩玥以灵体状态回归·马国明《降魔的2.0》续当德士司机 马国明、黄智雯及刘佩玥等3日为无线新剧《降魔的2.0》试造型，新剧由《降魔的》原班人马演出并加入C君与谭凯琪，马国明饰演的马季继续做的士佬（德士司机）兼捉鬼，亦会陷入三角恋，谭凯琪将与黄智雯争男，但马季亦会遇到强劲情敌C君。

马国明（左）与黄智雯延续上集的角色和故事。（图：香港明报）

（香港4日讯）马国明、黄智雯及刘佩玥等3日为无线新剧《降魔的2.0》试造型，新剧由《降魔的》原班人马演出并加入C君与谭凯琪，马国明饰演的马季继续做的士佬（德士司机）兼捉鬼，亦会陷入三角恋，谭凯琪将与黄智雯争男，但马季亦会遇到强劲情敌C君。上集参演的黄子恒去年闹出桃色丑闻，这次仍有份参演，但未有现身发布会，监制方骏钊称他在剧中只是客串演出。

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自宣布开拍《降魔的2.0》，不少网民都期待除了新角色外，亦希望旧人可以复活，相信该剧3日的造型发布会可以满足观众的愿望，因为部份旧角色，将会以另一个身份回归，如Final Boss展明（黄子恒饰）会与佩玲（林凯恩饰）生的魔童合力大战马季；刘佩玥饰演的啤啤已死，今集以灵体状态出现，延续小马倾慕者的身份，继续守护他，继续做“女兵”。

上集胡鸿钧饰演的石敢当大受欢迎，他在发布会上没有透露太多剧情，只说“豪仔是以灵体身份回来。”；蒋志光上集一人分饰4个角色，其中“有为”在上集已死，今集则网民“艾铁文”的身份回归，这个角色是《鬼同你OT》中一个发明灵体探测器的伪科学家。