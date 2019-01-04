孔建莹．先想想再放上网 某天看连续剧时看到一幕男女主角起冲突，男方激动得扬起手，女方挨巴掌后拿出手机录下男方想要继续施暴的情况，继而成为提告的证据。

某天看连续剧时看到一幕男女主角起冲突，男方激动得扬起手，女方挨巴掌后拿出手机录下男方想要继续施暴的情况，继而成为提告的证据。

广告

这些情形不只发生在戏内，在戏外的真实人生也不时上演，手机成为保护自己的道具。

社交网站上的讨论区常变成那些做错事、说错话之人被公审的管道。我们看过“steering lock姐”不满车轮被车盘锁恐吓执法员、砂拉越“岳父为女儿打女婿”、莫哈末艾迪辱骂华裔女啤酒销售员、到最近发生在新加坡的女职员被指“霸占”存款机25分钟，男爆粗骂存款女事件。

看过视频，有人会当成茶余饭后的话题，时日久了就会忘记。当中谁是谁非可能说不清，发人省思的是视频在事件尚未定案甚至当事人还未报案时就被放上网任人未审先判，人身攻击甚至“肉搜”对方的家人资料，就算加害者真的是做错了，也该交由警方去调查、法律去审判，而非由你我定夺。

有一次到公积金局处理私务，看到邻桌柜台的数个民众和官员起冲突，当中的一个民众就拿出手机，拍下官员说的话，边拍还边说“我们一定告你”，语带恐吓。看了整个过程的我知道，他们的家人没做遗嘱就去世，而他们无法提供当局要求的文件，一时动怒，就用手机录下过程。道理其实不在他们那里，当局也没有做错，这场闹剧让人看了摇头，野蛮行径让人不敢恭维。

个人认为，两方争执时，用手机录当下情况并没有错，错的是不该把它摆上网，看对方被网民大骂。说不定最后被讨伐的反而变成自以为是受害者的那一方。