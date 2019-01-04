古迹艺术廊开幕异同创艺霹活动．19及20日欢迎来同乐 霹雳州政府将联合古迹艺术廊（22Hale Street Heritage Gallery）于1月19日（星期六）和20日（星期日）在怡保旧街场举行古迹艺术廊开幕及异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动，欢迎热爱艺术、文化活动的霹雳州人民和游客来同欢共乐！

陈家兴与林薇芬（左）及祖莱达（右）公布古迹艺术廊开幕及异同创艺霹雳活动。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保3日讯）霹雳州政府将联合古迹艺术廊（22Hale Street Heritage Gallery）于1月19日（星期六）和20日（星期日）在怡保旧街场举行古迹艺术廊开幕及异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动，欢迎热爱艺术、文化活动的霹雳州人民和游客来同欢共乐！

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掌管霹雳州旅游、文化及艺术事务的行政议员陈家兴今日在新闻发布会上宣布，位于怡保旧街场敦善班丹街的古迹艺术廊，将在1月20日上午11时，由霹雳州苏丹纳兹林沙殿下主持开幕礼。

“我们也会于1月19日和20日在旧街场敦善班丹街与锡米街一带，（古迹艺术廊和STG餐厅前面）举行一项涵盖市集、分享会、工作坊、表演、文化之夜元素的异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动，预料这两天能吸引到5000人到访。”

异同创艺市集有70档

他指出，异同创艺市集（SAMA-SAMA PoP Bazaar）是于1月19日下午3时至晚上10时；1月20日上午10时至下午5时举行，将会设有创意、艺术、文化、手工品、传统食品等元素的70个档口，目前已招了约半数摊挡，每个档口租金是50令吉。

“1月19日下午4时至5时和晚上8时至9时，分别有两场有关旅游的分享会。”

他说，1月19日晚上7时30分至10时会有一场文化之夜，备有文化与表演活动，各族美食档口等，欢迎民众踊跃出席，并穿上传统的娘惹服装出席，同欢共庆。

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他指出，另外还有4场手艺工作坊、旧街场行等。这两天的活动包括照片区、马来貘手作坊、马来貘填色比赛、现场音乐伴奏、文化表演等，希望大家踊跃出席，以带动怡保旧街场的发展和致力将霹雳州打造成集合文化和艺术元素的“时髦镇”。

他希望能在2019年将霹雳州打造成一个“盛会之都”（State of Events），每个月至少举办一个大型活动，以带出本土文化特色，除了在怡保，也会到州内其他地区举行。

林薇芬：分享怡保故事

古迹艺术廊创办人潘斯里林薇芬指出，在旧街场的古迹艺术廊里，主要是与大家分享怡保的古迹和故事，让人了解怡保的典故，并感到荣幸邀请到霹雳州苏丹殿下主持开幕礼。

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她说，过去怡保被誉为退休镇，但如今可看见许多年轻人在这座城市努力工作和带来生气，相信在州政府今年大力推动的“异同创艺霹雳”活动下，会是精彩的一年。

出席者包括霹雳旅游机构首席执行员祖莱达。

位于怡保旧街场的古迹艺术廊（22Hale Street）将在1月20日上午11时举行开幕礼。（图：星洲日报）