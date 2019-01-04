首批获颁委任状．91村长走马上任 霹雳州首批91名华人新村村长正式诞生，今日获颁委任状走马上任！

全体出席的领袖与受委的新村村长合摄。前排左五起是罗思义、倪可汉、莫哈末尼查、倪可敏、阿都尤努斯、杨祖强；前右二起是谢保恒、郑国霖、周锦欢、阿拉法、崔慈恩、黄家和、梁卓经。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保3日讯）霹雳州首批91名华人新村村长正式诞生，今日获颁委任状走马上任！

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受委的村长们一早在亲友的陪同下抵达霹雳州秘书署，准备参与村长委任仪式盛典。

杨祖强：另56人择日颁发

掌管华人新村事务委员会的行政议员杨祖强指出，大马目前共有452个华人新村，霹雳州占了147个，是全国最多华人新村的州属。

他说，州政府此次共颁发委任状给91名新村村长，另56人则会在近期择日颁发，因委任村长之事必须获得希盟4党一致同意，不像以往国阵只是颁发委任状予连任的村长，所以会比较耗时。

他表示，每个乡村社区管理理事会（MPKK）皆由1名主席、1名秘书及11名委员组成；每名委员各别被委派领导合适的部门，如新村发展、安全和健康和财务管理等部门。

他说，身为村长应扮演的角色和责任包括了解各新村的情况和背景，以方便协助有需要的群体、扮演政府和人民之间良好的沟通桥梁、策划和推动新村发展计划，将新村的生活环境打造得更具特色，引领新村迈向进步、妥善管理新村治安问题和维持村民健康生活，营造安全及和谐氛围、举办各项有意义的活动促进村民团结，激发新村的活力，营造社区凝聚力、乡村社区管理理事会需要清楚了解政府政策，并详细传达政府指令或政策予华社，避免造成误会和民怨四起。

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“霹雳州政府成立乡村社区管理理事会，旨在希望理事会总动员为政府作出贡献，同时为村民提供良好的服务，以及提升各新村的生活素质。”

盼新村长诚恳真诚服务

他也希望新届村长或理事秉持诚恳、真诚及勤奋的服务理念，给予政府高度配合，协助政府解决各项地方问题，同时为草根和基层群体提供优良服务。

出席者包括霹雳州议长拿督倪可汉、副议长阿米努丁、行政议员拿督斯里莫哈末尼查、陈家兴及阿都尤努斯、怡保东区国会议员黄家和、太平国会议员郑国霖、也朗州议员罗思义、双溪古月州议员梁卓经、桂和州议员崔慈恩、乌鲁近打州议员阿拉法、万里望州议员周锦欢、九洞州议员谢保恒、竹芭新村村长温珍妮、双溪峇都新村村长陈美燕、双溪古月新村村长张尤丽、金宝埃斯顿新村村长陈淑琼及仕林新村村长黄晓雪。

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或改善[email protected]应用程式

杨祖强指出，州政府不排除会依据人民的要求改进[email protected]手机应用程式（Apps），包括增加英语及其他语言功能。

他说，由于马来文是国语，所以这个电子泊车系统会先以马来文版本为主，惟对于大部份使用者的要求和建议，州政府也会对之做出考量。

“其实这个电子泊车系统不难使用，使用者只需选择哪个县属和价格即可。”

电子泊车超过1万次下载量

他告知，霹州自1月1日落实电子泊车系统至今，在短短3天内的已获得高达5000次的下载量；至截稿为止，根据记者的查询，其下载量已超过1万次。

此外，他表示，州政府将在1月中旬统一州内所有地方政府的停车费，同时推出新的泊车固本，因这项决策需先交由州行政议会通过，之后才做出公布。

他说，停车费将统一为每半小时30仙、每小时60仙及每日4令吉，至于月票及年票目前尚未有统一的计划，州政府将会继续做出探讨。

“州政府将给予市民3个月的过渡期，换言之所有旧的泊车固本，可在州内15个地方政府管辖的地区内使用至3月31日。”

仍推泊车固本照顾长者

他说，州政府虽鼓励市民转向电子化，但为了部份不通晓电子泊车系统的长者们，州政府仍会推出泊车固本。

他说，苹果手机用户于1月20日起才可通过iOS App Store下载<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>手机应用程式；更多详情，可浏览其官网https://park.perak.my。

倪可敏：村长须做好榜样

国会下议院副议长倪可敏致词时，提醒所有新上任的村长做好榜样，避免重演国阵以往的不良文化。

他说，村长其实是非常值得引以为豪的领袖，因为在整个新村内，村长就是政府与人民的桥梁。

“政府有4个不同的阶级，分别是联邦政府、州政府、地方政府及村委会，村委会就是代表政府站在最前线，与人民无时无刻同在的重要代表，所以需谨记‘做人民的事，讲人民的话’。”

丁春荣：续为村民服务

昆仑喇叭村长丁春荣（77岁，霹雳鸡鸭商公会执行秘书）曾是2009年民联政府执政霹雳州时，其中一名民选村长，经过多年的奋斗，此次终于接获新村村长委任状，令他非常感触。

他说，有了委任状代表有名有实，也有权为村民发声和办事，因此接下来他将会继续为村民提供服务及发展新村，继而希望获得州政府的配合。

陈天虹：争取提升基设

布先喜州村长陈天虹（69岁，石油气体业者）是6名女村长之一，她希望上任后协助改善该新村的问题，并争取提升当地的基础设施。

她担任行动党布先支部主席已有20年，也曾于10年前民联执政时受委为华都牙也县议员，此次有信心胜任村长之职。

李羿昊：盼搞好狮尾新村

狮尾新村村长李羿昊（30岁，汽车维修课程指导师）表示，他在怡保东区国会议员黄家和的领导下，已在狮尾新村和桂和园一带服务多年。

他也是其中一名年轻村长，接下来将配合当地的人民代议士，一同搞好狮尾新村。

6名女村长开心合影。左起是温珍妮、陈美燕、张尤丽、陈淑琼、黄晓雪、陈天虹。（图：星洲日报）

丁春荣开心地展示其委任状。（图：星洲日报）