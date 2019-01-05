星星的孩子温云涛 ‧ 因绘画散发光芒 曾听说家有特殊儿童是件非常不容易的事，不但需费上很多的心力来照顾，也有家庭遭受亲人怪异的眼光、婆媳不和、夫妻离异、得不到伴侣的体谅需独自照顾孩子等等问题，所以天知道这12年来温妈妈是怎么走过来的？

温云涛自幼喜爱画画，还得过不少奖项。（图：星洲日报）

12岁的自闭儿温云涛在新纪元办了首个个人画展，画作内容丰富细腻、线条有力且画工独特。他原来得过不少奖，最近还得了台湾世界儿童绘画比赛金牌的国际奖项。别人都说他们是来自星星的孩子，而在云涛身上却有一道自发的光芒。

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妈妈佩娟为孩子书写的自述中提及，云涛经过训练与治疗后已与一般的孩子一样，而且不断进步，想必这是温妈妈多年的坚持和悉心的照顾，走过严冬才换来的一丝甘甜吧？

曾听说家有特殊儿童是件非常不容易的事，不但需费上很多的心力来照顾，也有家庭遭受亲人怪异的眼光、婆媳不和、夫妻离异、得不到伴侣的体谅需独自照顾孩子等等问题，所以天知道这12年来温妈妈是怎么走过来的？

温妈妈说她是个从不缺席的母亲。对于自闭儿来说父母的身教是非常重要的，父母是他们专属的治疗师与人生导师，陪伴他们找到学习的动机，才能发掘他们最大的才能。

获得2018年台湾世界儿童绘画比赛金牌奖作品《Wayang Kulit》。（图：星洲日报）

妈妈替温云涛代笔的自述文：

“我妈说我2岁10个月大的时候，有一天我很生气，很大力的咬自己手腕，留了一个很深很深的牙印为期一个星期那么久。

她很震撼，也不明白为何我这样做，就是觉得我很不对路，小孩再怎样生气，会打人或丢东西但不可能伤害自己。

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此外我妈说，我的会话只停留在一个单字，比如说，butterfly，我只讲fly。

我也不多用言语表达，到我4岁的时候，她更加困惑，为什么我能唱歌，也能读卡通片的subtitle，可是不能用言语和别人对话。看到爸妈放工回来，也不叫爸妈。

我妈还说，我喜欢凝视在旋转的东西，Sushi King的旋转带，我会一直不停的看。

我的玩具车，我是把它们排在一起，好像停车场，或者排成一条直线，不会imaginative play。

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去到餐馆或广场人多的地方我就会哭，要kakak抱。我特别不爱穿长袖的睡衣，妈妈必须把它剪短，这样我才会穿。

小时候看到泡泡我也会哭闹，觉得那是怪物。我听到海浪声也会大哭，听到搅拌机、吸尘机、公厕的烘手机所发出的声音会特别害怕。

还有我妈说，每剪一次头发都好辛苦，因为我会大哭大闹，非常害怕剪头发，kakak抱着我，爸爸按住我的头不让我乱动，妈妈就抓稳着我的双脚，不让我乱踢。理发师要快手快脚帮我理发，剪一次头发都要大费周章。

以上的种种经历，是不是代表我有问题呢？

后来，我妈带了我去询问专业人士，发觉到我有学习困难症，例如言语迟缓、感统不谐调、不善于沟通、交朋友。

接着我就开始接受很多训练，例如言语会话治疗、职能感统治疗、上幼儿园课、music & movement class、speech and drama class、keyboard class，这一切不是因为爸妈想我成龙，而是希望通过不同的渠道，从各方面锻炼我不足的地方。

爸妈经常带我去大自然瀑布，海边玩沙、玩水、赤着脚走路、抓泥沙。他们也买很多玩具给我，陪我玩。

我4岁的时候，涂颜色是一件很困难的事，我是哭着闹着非常的抗拒完成的。

经历了许多不同的训练与治疗，再加上持续不断的玩、抓沙子，我和一般小朋友没有差别，我一直在进步，也能写字，涂颜色了。

我不知什么时候喜欢上画画，老师每次要骗我做功课，会说做完功课，就给一张纸让我画。我就这样被他们种下我爱画画的种子了。

6岁那年，幼儿园开了一个画画班，我妈就让我报名参加了。我就这样一步一脚印踏入画画世界学习画画了。”

新纪元大学学院儿童绘画比赛第一名作品《灯笼》。（图：星洲日报）