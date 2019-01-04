《水行侠》赢《神奇女侠》·成DC宇宙最高票房亚军 由杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的DC英雄电影《水行侠》（Aquaman）爆红，全球累积票房高达8.229亿美元（约34亿令吉），撼赢《神奇女侠》（Wonder Woman）成为“DC扩展宇宙”电影票房亚军，仅次于《蝙蝠侠对超人：正义曙光》（Batman v Superman:Dawn of Justice）。

（美国．好莱坞4日讯）由杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的DC英雄电影《水行侠》（Aquaman）爆红，全球累积票房高达8.229亿美元（约34亿令吉），撼赢《神奇女侠》（Wonder Woman）成为“DC扩展宇宙”电影票房亚军，仅次于《蝙蝠侠对超人：正义曙光》（Batman v Superman:Dawn of Justice）。

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《蝙蝠侠对超人》当年全球票房有8.73亿美元（约36亿令吉），然而《水行侠》声势持续，有机会于本周超越《蝙》成为史上最卖座的“DC扩展宇宙”电影。

《水行侠》票房惊人，单单中国票房就有2.79亿美元（约11亿5000万令吉），美国上画迟中国两星期，但靠圣诞节、新年连假冲出2.62亿美元（约10亿8000万令吉）。

无论如何，《蝙蝠侠对超人》并非DC漫画英雄改编成电影的票房之冠，由基斯杜化诺兰执导《蝙蝠侠三部曲》中的《黑暗骑士》（The Dark Knight，2008年）以及《黑暗骑士：黎明升起》（The Dark Knight Rises，2012年），分别取得10.04亿和10.85亿美元的全球票房，两者成绩都超越《蝙蝠侠对超人》票房。

“DC扩展宇宙”是在2013年开始的电影共享宇宙，第一部为《超人：钢铁英雄》，《蝙蝠侠对超人：正义曙光》是其第二部，《水行侠》则是DC扩展宇宙第6部作品。