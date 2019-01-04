烟民用餐不久留．禁烟令暂不影响生意 迈入2019年，食肆禁烟令正式落实后，新山区大部份餐饮业者已遵守卫生部指示，在店内显眼处张贴禁烟指示牌，暂未因禁烟令影响营业额，惟大部份受访烟民因此选择在食肆用餐后即离开。

禁烟令开跑，有顾客向业者反映，对禁烟措施赞好，顾客在食肆用餐时可不受二手烟干扰。（图：星洲日报）

（柔佛．新山3日讯）迈入2019年，食肆禁烟令正式落实后，新山区大部份餐饮业者已遵守卫生部指示，在店内显眼处张贴禁烟指示牌，暂未因禁烟令影响营业额，惟大部份受访烟民因此选择在食肆用餐后即离开。

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星洲日报《大柔佛》社区报记者走访新山东北区及西北区的食肆，发现食肆内少见烟民吞云吐雾的现象，烟民也懂得守法，想要吸烟时即走到距离食肆三公尺以外的地点，唯一不便之处就是户外缺乏烟灰缸。

根据观察，大部份业者都已遵守指示，在店内张贴至少2张禁烟指示牌，而业者也会好言相劝，提醒烟民勿在食肆内吸烟，避免遭卫生局取缔。

业者的话

钟有财：未见顾客以身试法

皇后花园咖啡店业者钟有财（57岁）说，禁烟令落实的两日以来，未见有顾客以身试法，但有吸烟的顾客会选择外带食物或不久坐在食肆内。

他表示，该店的营业额暂未因禁烟令落实而受影响，而他也会提醒顾客不能在食肆内抽烟，以免遭到卫生局取缔，暂时没有烟民向他申诉禁烟令带来不便。

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吴先生：烟民走廊座位用餐

皇后花园鸭饭店业者吴先生（31岁）表示，禁烟令实施两天内，仍有一些顾客照常在食肆范围内吸烟，对店内张贴由卫生部发出的禁烟指示牌视而不见。

他说，该些烟民会选择坐在店外走廊的座位用餐，但基于不得罪顾客或令顾客感到反感，他也不会上前提醒。

林俊棠：顾客自动店外吸烟

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新山咖啡店业者林俊棠（70岁）表示，光顾该店的烟民占少数，而烟民也会自动走到店外吸烟，因此该店的营业额并未受影响。

他说，该店的顾客群由三大种族组成，所有光顾用餐的烟民都有遵守禁烟措施，其他顾客也对禁烟措施感到满意。

张声超：营业额暂不受影响

新山咖啡店业者张声超（64岁）认为，由于光顾其咖啡店的顾客多数由家庭式组成，吸烟的顾客则是占少数，因此营业额暂不受影响。

他透露，禁烟令实施前，早已有顾客曾向他申诉烟民在店内吸烟影响他人，而他当时也以礼貌的方式请顾客到店外吸烟，久而久之其他顾客也会避免在店内吸烟。

他说，顾客也向他反映，对政府实施禁烟令表示满意，可避免让一同光顾的孩童吸入过多二手烟。

法蒂玛：提醒顾客禁烟令该店员工法蒂玛（48岁）补充道，禁烟令实施两天内，每天各有一名顾客依然在食肆范围内吸烟，她便依照雇主的指示提醒烟民，而烟民也愿意配合，马上熄灭香烟。

烟民的话

余伟铭：户外设烟灰缸垃圾桶

烟民余伟铭（21岁）对于食肆禁烟令表示赞同，但他希望有关当局能在户外设置烟灰缸或垃圾桶，以免户外出现满地烟蒂的情况。

他说，食肆禁烟措施对孩童较为友善，且不会影响其他顾客用餐。他也愿意遵守条例到食肆三公尺外的范围吸烟，然而一旦遇上雨天，烟民就没有“落脚处”。

他表示，如今他到食肆用餐后，就会直接付款离开，尤其与一班烟民友人到嘛嘛档时，间中若要吸烟须走到户外，较为不便。

黄文俊：甚少在食肆内吸烟

烟民黄文俊（30岁）说，由于他在外用餐时间较为仓促，原本就不会在食肆内久留，因此禁烟令不会对他造成太大影响。

他表示，禁烟令实施前，他都是在户外吸烟，甚少在食肆内吸烟。

阿华：仿佛没吸烟空间

烟民阿华（48岁）认为，政府将禁烟范围从早前的冷气空间，扩大至开放式空间的食肆，但没有为烟民另设置吸烟区，令他大叹如今仿佛已没有可吸烟的空间。

他说，开放式食肆的通风条件佳，烟民吸烟并不会影响他人，但如今他已不会在咖啡店久坐，对于禁烟措施未能完全适应。

食肆业者自禁烟令落实后，即在店内张贴大尺寸的禁烟指示牌提醒顾客，勿在店内吸烟。（图：星洲日报）

食肆禁烟令落实后，食肆内已少见烟民吞云吐雾的现象。（图：星洲日报）