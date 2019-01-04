潘伟斯：每日供应180百万公升水．柔南3水坝水源充足 柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，柔州水务监管机构（BAKAJ）及柔佛水务联熹私人有限公司每日可为全柔供应多达180百万公升（MLD）的水源，目前各地的蓄水区及水坝也有能力为主要滤水站供水。

丰盛港章莪水坝目前的水位达标，储水量处充足状态。（图：星洲日报）

（柔佛．丰盛港3日讯）柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，柔州水务监管机构（BAKAJ）及柔佛水务联熹私人有限公司每日可为全柔供应多达180百万公升（MLD）的水源，目前各地的蓄水区及水坝也有能力为主要滤水站供水。

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他指出，柔南区3个主要水坝的储水量都有达标，分别是拉央上游水坝（57.85%）、乐班水坝（51.24%）及埔来山水坝（73.78%）。

他表示，政府将严密监督全柔45个滤水站的运作，同时推出水源替代方案，以确保水源充足。

章莪水坝储水量增两倍

另一方面，潘伟斯指出，丰盛港县共有5个滤水站，分别位于登鲁、丰盛港河、兴楼、尼达及丁加洛，为县内8万名居民治水。

他表示，其中，登鲁、丰盛港河及兴楼的滤水站，是从丰盛港河、章莪及拉邦水坝取得原水，每日运作24小时。

他说，为了避免2016年丰盛港制水长达6个月的事件再度重演，联邦政府已拨款600万令吉提升章莪水坝，储水量增加两倍。该项提升工程已于去年7月完工。

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他表示，一旦出现生水不足的问题，当局已准备从遮玛里河（Sungai Jemari）引水，最多可供应多达5百万公升的水源。

建36公里水管从玲珑河引水他说，州政府也已拨款6500万令吉从玲珑河（Sungai Lenggor）建设36公里长的水管引水至章莪水坝。

他相信，上述两项工程足以应付丰盛港县的水供至2050年。

柔州水务监管机构总监礼祖安补充道，倘若政府在丰盛港展开大型发展计划，如兴建房屋及机场，或将导致用水量上升，但一般相信现有储水量仍足以届时的需求。

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出席者包括：丰盛港县长阿斯曼。

阿斯曼（左三起）及礼祖安陪同潘伟斯巡视章莪水坝。（图：星洲日报）