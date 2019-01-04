黄书琪．蝠城记：破解邻避效应 去年12月，应中国外交部邀请，第二次踏上神州大地，在7天内拜访了5个城市，包括已经跻身全球通信业巨头行列的华为深圳总部。

去年12月，应中国外交部邀请，第二次踏上神州大地，在7天内拜访了5个城市，包括已经跻身全球通信业巨头行列的华为深圳总部。

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学习之旅的学习不一定在会面交流之中，旅程的每一个细节都可以给人启发，在其中一趟高铁行，看着窗外快速往后倒退的风景，一趟四小时穿越偏乡僻壤的高铁行程竟然全程手机讯号不断线，相反的在马来西亚有些高度城市化的住宅区，手机讯号却是可有可无。

犹记得一个电讯塔在住宅区旁的商店街屹立起来时，居民慌不迭地联络要求撤除，但与此同时，许多已经依赖互联网过生活的朋友也不断的投诉同一个地区网速实在太慢，住家没有讯号。

大家要电话有讯号，网速要够快，同时电讯塔最好不要在附近，愈远愈好。这就是典型的邻避效应（not in my back yard，NIMBY），意思就是大家针对必要且为集体共享的公共设施，却因为会对设施周围环境产生社会、环境或卫生成本，而拒绝接受该设施建立在自身住家附近。

邻避效应放诸四海皆有，从电讯塔、垃圾场、廉价屋住宅区，因为担心自身的资产受影响，居民都希望维持自己的住宅区完美无瑕，但与此同时却要享受共同社会资源。

在电讯塔这个课题上，辐射肯定存在，人手一机的年代，大家只要上网谷歌电讯塔与辐射两个关键字，我相信各种医学、科学资料正反并陈，大家可以自行判断。

可以肯定的是，当电讯塔愈密集，发射功率就愈低，因为距离靠近，打出去的辐射功率就不用太强；反之，电讯塔愈少，每一个电讯塔要打出去的辐射功率就愈强，不然无法连接到下一个塔台。

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所以，当邻避效应发生，十个住宅区、十个反对把电讯塔设置在自己家隔壁，倒霉的那一户必须承受比较高的发射功率，距离最远的那一户则无法享受比较好的通讯服务。

这就是双输的局面，但如果大家用比较科学的态度去看待通讯科技，电讯塔台每一个住宅区都有，愈密集则发射功率愈低，同时覆盖网络愈广，速度愈快。

数千公里的行程当中，在高速行进的高铁车厢内，没有一刻手机失去连线；当我回到马来西亚甫出机场几公里，手机讯号就开始转弱。我们羡慕别人的生活科技便利的同时，不妨想一想，我们要如何从改变态度开始，追上科技的发展。