温裕华 ‧ 裕华 现在每一回，需要填写自己中文姓名的栏目，我都会很感恩地写下“裕华”，因为这是妈妈给予我这生最初的祝福，也是我们之间此生最初的认记，虽然您只陪伴了我25年，但这名字会伴我一辈子，跟您一起活在我心里。

裕华是我的名字，我是个女生。小学时期，几乎每个老师知道了我的名字，都会回一句“裕华是个男生的名字哦”，当时我会有种不被接纳的感觉，人家明明是个女生啊！正因为这样，我回家问妈妈：“妈妈妈妈，怎么老师都说裕华是个男生的名字呢？”妈妈才告诉我，裕华这名字是她取的，会取我的名字为裕华是因为妈妈曾经看过一个高档的肥皂品牌为裕华肥皂。妈妈读书不多，她就觉得裕华是个好名字，所以取我名为裕华。

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初中时期，我为了避免名字一再被取笑是男生的名字，而悄悄把我的中文名改了，之后认识我的朋友都不知道我的真实名字了。我也一如自己所愿没有再给别人取笑。那时候，还觉得自己这个举动是明智的。妈妈看见我的作业簿写的名字不再是裕华而问我为什么，我告诉妈妈，我不喜欢这个名字，整天都被取笑，忘记了当时妈妈有什么反应，也许有少许不高兴？

我25岁，是我刚好大学毕业一年后，妈妈患了癌症，不久后妈妈就与世长辞。妈妈的一生都为了我们这个家，为了我们这群孩子终日奔波劳碌，好不容易捱到我这个老么大学毕业却这样走了。我的内心有种遗憾，总遗憾怎么上天不多给些时间我报答母亲的养育之恩呢？此时深深的明白到古人所说的：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”。

时间一晃，妈妈已经离开我10年了。在这10年里面，我也成为了一个妈妈，每回遇到什么艰难事，我总会想起妈妈，想起我们年幼时，妈妈边哼歌边骑着脚车，载我穿越那条夹道两行垂花坠枝的路，坐在后座的我紧紧抱着妈妈，依偎着如此温暖的身体。是妈妈成为了我为母则强的榜样，让我面对再大的困难都有勇气面对。

上个月我在看赖佩霞老师的《回家》一书，老师说她在画画时就会静心，而每一次画画静心就感觉和妈妈又在一起了。

而我应该是在烹饪的时候跟妈妈连接在一起，因为以前时常在一旁看妈妈煮饭，所以现在每一道菜都会想起以前妈妈是怎样煮的。说也奇怪，当我初为人妻的时候，才开始进厨房学做菜，在这之前我是没烹饪的经验，但是我好像传承了妈妈的厨艺，一道一道菜都会煮出来，真神奇。

出来社会工作之后，中文姓名几乎很少需要让人知道了。

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也是今年开始投稿，需要报上中文姓名，当下我才思考要起个笔名还是用自己的真实姓名呢？我不加思索的，决定用自己的真实姓名，因为我知道当年妈妈为我取这个名字的时候，是寄予我祝福，愿我余裕华丽一生。

现在每一回，需要填写自己中文姓名的栏目，我都会很感恩地写下“裕华”，因为这是妈妈给予我这生最初的祝福，也是我们之间此生最初的认记，虽然您只陪伴了我25年，但这名字会伴我一辈子，跟您一起活在我心里。