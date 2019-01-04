敦马：须顾及各族感受．“没说拒承认统考” 首相敦马哈迪强调，他并未说过拒绝承认统考的言论；然而，在承认统考课题上必须考虑马来人的敏感性，而顾及马来人的感受，不代表可以忽略其他种族的感受。

马哈迪重申，承认统考必须顾及马来人以及所有族群的感受。（图：星洲日报）

（布城4日讯）首相敦马哈迪强调，他并未说过拒绝承认统考的言论；然而，在承认统考课题上必须考虑马来人的敏感性，而顾及马来人的感受，不代表可以忽略其他种族的感受。

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马哈迪在元旦前夕接受星洲日报独家专访时说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。

他说：“要承认统考很容易，拿笔签个名就是。但是，要在大马将两或三个族群，加上沙巴和砂拉越的土著带到同一个经济发展地位，这需要时间。他们觉得自己变得越来越少了，这种不平衡越来越大。”

无论如何，有关报道并没指敦马哈迪拒绝承认统考。

马哈迪今日在主持希盟党主席理事会会议召开新闻发布会时，主动提起关于承认统考所引发的争议。

他说：“我时常被报章要求访问，我不曾拒绝（接受访问），但我发现报道内容有时并不是我所说的那样。”

须顾及所有族群感受

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他于今日补充说：“关于统考课题，我不曾说过拒绝，我只是说马来社群对此课题会有敏感，因此必须顾及各族的敏感度，包括华裔、印裔、原住民，以及其他在大马的族群。”

马哈迪强调，希盟必须在所有课题上保持敏感，否则将无法赢得人民的支持。

他也提醒所有希盟领导人必须顾及所有族群的感受，而非顾及单一族群的感受而已。

他说：“如果我说马来人对此课题（统考）敏感，不代表其他族群不敏感，或者是我对其他族群不敏感。”

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马哈迪要求媒体在报道新闻时，能够还原真实的内容。

他说：“虽然我们尝试废除假新闻法令，但最终还是失败，因为没能获得反对党上议员的支持。”

平静讨论课题没争吵

“希盟运作良好”

马哈迪驳斥希盟非常脆弱的说法，并强调希盟是一个运作良好的联盟。

“许多人说希盟脆弱，我们并不弱，我们很强大，甚至在内阁可以合作，我们对所讨论的大部份问题持相同看法。”

他于今日主持希盟党主席理事会会议后，在新闻发布会上说，希盟今日冗长的讨论了国内当前的政局。

“我们是在平静、没有争吵和暴力下进行讨论，就如一个可以进行合作的联盟，希盟可以在没有太多情绪化的情况下进行讨论，并且没有任何侮辱性的词汇。”

他表示，希盟也讨论了其与沙巴和砂拉越的关系，并将与两州的领导人在较后的谈判中正式洽谈。

阿都拉昔言论是个人看法

另一方面，也是土著团结党主席的马哈迪被问到今日的会议是否有讨论土团党副主席丹斯里阿都拉昔发表“合约论”的问题，他表示没有，并重申阿都拉昔的言论只是其个人看法，并不代表该党的立场。

针对阿都拉昔作为选举改革委员会主席的职位会否受影响的问题，他表示今天的会议没有讨论此事。

阿都拉昔也是选举委员会前主席，他在该党代表大会上促利用政府地位之便，提供资源和合约给区部主席而被各造批评。

询及马来西亚和新加坡就新加坡实里达机场的争议问题，他说，内阁已经决定将会就问题与新加坡进行谈判。

“不了解联邦制概念”

敦马揶揄柔王储

首相揶揄柔佛王储东姑依斯迈不了解联邦制概念。

他说，王储必须了解有一些事是在州与联邦的权限范畴。

“他可能不理解联邦制的概念，那时也许他还没出生，但我当时就已经出生了。

马哈迪指出，联邦制的概念是由联邦政府管理全国，不能够说这个不可以，那个也不可以。

“我们有联邦与州权限的清单，而清单内也没说明联邦政府不能针对州发表的声明发表评任何论。”

针对他如何诠释王储对现有政府表现的问题，马哈迪说：“他没有任何职位。”

东姑依斯迈前日在其脸书专页贴文时向人民致歉，但补充，会继续为人民发声，即使成为头号公敌也在所不惜。

他他希望新政府能开始治理国家，停止不必要的争斗，更不要把每个问题政治化。