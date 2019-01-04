【暖势力】4千校服赠各族贫生·巴里文打古庙布施送暖 4000件白衣校服，赠予各族贫寒学生，只要家庭经济欠佳，家长就可带孩子前往试衣，合身了每人可拿3件，再拍一张照即可，不需填任何表格。

巴里文打新兴港篮啅公古庙布施组赠4000件白衣校服给贫苦学生，不分种族，许多家长带着孩子前来试衣取衣。

（霹雳．吉辇4日讯）4000件白衣校服，赠予各族贫寒学生，只要家庭经济欠佳，家长就可带孩子前往试衣，合身了每人可拿3件，再拍一张照即可，不需填任何表格。

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这消息传开来，不只巴里文打区内的父母前往领取，槟、吉边界小镇、马来甘榜的家长也前来。巴里文打古庙布施慈善组来者不拒，让父母在开学之际减轻孩子上学的一些开销。根据市场售价，每套衣服逾30令吉。

巴里文打新兴港篮啅公古庙布施组已连续3年在新学年开学时，由善心人士认捐4000件校服，为区内的低收入家庭送暖，尤其是家里有多名孩子在求学者，这肯定能协助他们减轻开学时购买各种用品和花费的压力。

家长可带孩子试衣取衣

该慈善组织是于去年12月26日开始，让家长带孩子试衣取衣，至今已捐赠2000多件，尚有千多件，送完为止。

负责此善行的邹贤益受访时说，他们提供的校服包括符合宗教学校要求的校服，并有许多尺吋供选择。为方便派送衣服工作，他与太太在吉辇花园住家前处理，这样才不会造成混乱。他们也把一些校服送到学校。

学童在选取合适的校服后开心合照。

志工每月杪在古庙礼堂分类和包装布施品，再赠送给弱势家庭。



邹贤益：领取者只须拍照记录

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好些村民听闻送校服消息后半信半疑，特地前来查询，由于邹贤益白天有工作，因此他是在晚上9时至12时，开放让家长为孩子选衣。

他说，善款来自善心人士，领取者只须按照拍照做记录的规定，连表格都不须填报。

无论如何，他说明，校服是提供给贫穷家庭人士。

其实此活动没有大事宣扬，一直低调处理，受惠者过后就会通报区内其他经济有负担的家长。从他派发衣服那一天开始，几乎每晚都有数十至百位各族学生前来。

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邹贤益说，除了捐赠校服行善活动，布施组每月也包装一些救济物，送给各区85个弱势家庭，这也是不分种族，物品有鸡蛋、白米及食油等。

“每个月杪，来自巴里文打祥兴塑胶有限公司的员工及其他志工，就会来到篮啅公庙协助包装布施食品工作，我们就会依据受惠者名单派送，这须两天时间完成工作。”

张文忠：不分种族关怀弱势群体

新兴港篮啅公庙主席拿督张文忠受询时说，布施组进行的慈善工作已有8年，长期都在发扬爱心社会，关怀弱势群体，并不分种族施惠，加强国民和谐关系。

他说，古庙郑伯公生前舍己救助他人的精神，深获民众敬仰，理事会也遵循这种高尚助人为本的慈悲精神，加以发扬。

布施组在接获有需要援助的个案后都会前往了解，确认后就纳入受惠名单，善款皆来自公众、商人，每人贡献一分力，集少成多，就可以来购买各必需品救济受惠者家庭。

他说，布施组也有施棺，去年受惠者76位，各种族都有，让家属能为去世者举行殡葬仪式。施棺主要对象是孤苦老人、家庭贫困者，至于捐助者是另一批善心人士。