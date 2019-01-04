新旧对照：“三楼”52年的故事 “三楼”，老新山人一提起，谁都知道是指什么地方。之所以名叫“三楼”，是因为这里有三幢楼高三层的二房式组屋，共有90户人家，故而得名。

现今的“三楼”组屋。

“三楼”，老新山人一提起，谁都知道是指什么地方。之所以名叫“三楼”，是因为这里有三幢楼高三层的二房式组屋，共有90户人家，故而得名。

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现今较完整名称叫“士都兰达拉三楼”，因其位于士都兰达拉路（Jalan Stulang Darat）的路旁。这一条路，老新山人常叫为跑马坡路。

在新山迅速发展的洪流中，“三楼”早被人忘记了，其因在于：年代有52年之久，加上失修、欠缺完善管理，形象老化残破。另外是：大部份原有居民都已搬家了，若非有镇安古庙坐镇及多年来几家餐馆的带动，相信外人若没有事，很少人会再踏入。

不过，2018年12月31日，“三楼”的命运，要改变了。士都兰州议员曾笳恩在一场新闻发布会，为居民捎来一个好消息，说多年的苦盼：分层地契，有望在两年内获得。“三楼”的名字，一时间又出现在各华文报的版面上，希望这次是来真的。

“三楼”居民，来自新甘光尾（Stulang Laut），即现今新山免税区所在之处。这里原是渔村，锌片、亚答屋顶的木屋，参差不齐，鳞次栉比，居住条件很差，没有水电供应。早期一批靠岸的水上渔家，其浮脚式的屋子延伸至现今新香港酒楼前，当年宽中少数老师在此寄宿。但于1959年开始，渔民陆续被令迁移至翁姑慕申新村，另为数更多的住在新甘光渔寮尾的居民，是在1966年间迁入“三楼”，开始新的生活。

延续至今的“三楼”故事就从那时开始，其土地编号：12831，1966年发出，后来改为PTB10710，这说明“三楼”落成于1966年。

据老居民植英华说，组屋由当时的市议局兴建，售价每单位7000元，租户每月摊还33元。她说，历经52年，租金早已还清，然经过多届州议员的争取，分层地契一直没有下文。

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她说，这里的居民，100%是华人，而逾90%是潮州人，不过，现今情况改了。第一代的老居民，大部份往生了或他迁，现仍健在位在原处的，只有二位。而她本身是第二代，孩子是第三代。她们一家人早年也是住在新甘光渔寮尾。

今天的“三楼”，另一番风貌：眼前所见十户九关，见不到年幼的小孩，询问的人，对三楼的过去，十问九就不知。

这一谜团，在访问老居民之一的梁银钻，有了答案，原来原有居民，大部份已搬至其他地方居住，一半组屋转租给外人居住。

她回忆多年在“三楼”生活情况，起初没有水，每天只好到公共水龙头去提取。她来自马六甲，嫁到新山后，先住在新甘光渔寮尾，1966年入住“三楼”，她庆幸住在第二层楼，因为第三层楼，一直面对屋顶漏水的问题，而住在楼下，几年前则常受水患的困扰。第二层楼就不受影响。

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“三楼”最为人所知的地标是镇安古庙，1937年建于郑庴港，即现今的避兰东，1939年移入新甘红光渔寮尾，1965年移入三楼，1977年才建成现有的庙宇。

另，近十多年来，它的名字一直能被擦亮，实得利以几家餐馆推出的美食，而令许多人慕名者而来。

1952年的新甘光尾的海上浮脚屋。

“三楼”的地标：镇安古庙。

植英华说：早年“三楼”每间组屋的售价是7000元，居民摊还33元。