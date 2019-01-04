油棕厂停收油棕果？．撤回宣布。小园主暂且安心 马兰县一家油棕种植公司惊传向油棕供应商及种植者发出通知，宣布从1月1日起暂停收购新鲜棕果串为期半年，引起相关业者担忧，无论如何，经过记者电话求证后，有关公司负责人已证实撤销了这项宣布。

今年来油棕价格跌至谷底。（图：星洲日报）

（彭亨．劳勿、文冬、关丹3日讯）马兰县一家油棕种植公司惊传向油棕供应商及种植者发出通知，宣布从1月1日起暂停收购新鲜棕果串为期半年，引起相关业者担忧，无论如何，经过记者电话求证后，有关公司负责人已证实撤销了这项宣布。

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这封志期12月24日的通告，该公司将从2019年1月1日起停收新鲜棕果串，为期6个月，不过并没有解释为何停收。

无论如何，该公司经理吴先生接受本报电话求证时披露，该公司基于员工的考量，而决定撤回这项通知，一切维持现况。

小园主愁雪上加霜较早时，由于今年油棕价格跌至谷底，油棕种植人担心他们所种的农作物血本无归。如果任何一家公司停止收购新鲜棕果串，情况将会雪上加霜。

劳勿和文冬油棕种植人希望，本地厂家不会发出停止收购新鲜棕果串的通知，更希望新的一年，政府能够制定措施，努力提升油棕价格，不要让小园主把心一横，改种榴梿。

●劳勿县原产业种植人协会主席许观兴：小园主纷改种榴梿

“劳勿县内有二间大厂，分别是联邦土地发展公司和私人厂，无论如何，近日我们并没有接获这两间厂家发出停收油棕果的通告。

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“如今油棕小园主生活在凄风惨雨中，油棕果每公吨250令吉至260令吉，价格算是超低，若是油棕厂停收柚棕果，小园主将会损失惨重。

“目前劳勿很多油棕小园主对超低的油棕价格深感失望，有本钱的小园主已经翻种猫山王榴梿，没有本钱的农民只有苦待油棕价格的回升。”

●双溪吉流油棕小园主谢道添：扣除成本等同白做

“我没有听到承包砍果收购商说大厂停收油棕果的消息。负责砍果的收购商已经两个月没有砍果了，他们给的理由是外劳走了，缺乏人手工作以及雨季路烂。

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“如今产量少，9英亩地每个月只有6公吨左右，目前每公吨价格只有250令吉上下，扣除人工和运输，剩下的数百令吉收入对一个家庭来说是不够用的。如果再扣除肥料钱，根本就是白做。

“普通小园主没有收入，被迫出来打工养雨家，资本雄厚的园主也纷纷改种植榴梿。”

●文积小园主李树仁：吁拟策打救油棕业

“目前为止，我没有听闻文冬县内有收购商或厂家不收油棕果的事件，万一油棕真的沦落到没有人要收，对小园主来说肯定是雪上加霜的双重打击。

“要是厂家暂停接收油棕果，收购商也不会再向我们收购油棕果，影响非常严重，现在油棕价格暴跌到每公吨260令吉至280令吉，已创下新低，再加上橡胶价格也滑落，我们的收入已大不如前，吁请政府务必尽快拟出良策打救油棕业。”

●文冬宋溪本祖令小园主黄日荣：连农药费也难承担

“以前我们每月平均收割油棕果2次，现在每月只收割1次，因为找不到外劳工人，收购商方面偶而也会暂停几天不收油棕果，就算收购的数量也减少了，油棕业真的很难做了，也很难再撑下去。

“油棕价格下跌，也使到我们面对亏损，无法承担施肥和农药的费用。”