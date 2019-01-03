【星云两面看去走走】林琬莹 ‧ 旅行 是的。那时我才明白，旅行，重要的并不是去哪里和做什么，而是和谁在一起。当然，我不反对个人旅行。

记得小时候，每逢华人新年，我全家老小一定会出国游玩，顺便庆祝新年。也许是因为这样，我从小就是一个很爱旅行的人。

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前几年来，我开始对全家出游感到有些厌烦。于是，我便在去年预定了机票，独自跟随着一个旅行团到了青岛游玩。坐了大约10个小时的航机，终于抵达了青岛国际机场。那是我人生中第一次的个人旅行。我下了飞机，心里拖着的是装满兴奋的行李箱。在我返回我国时，行李箱里却装回了一个改变我想法的人生领悟。

到了酒店，我便给家人朋友发个信息，告诉他们我已安全到达。随后，旅行团团长带着我们到了一家餐厅享用晚餐。我和团队里的其他成员渐渐熟悉起来。他们当中，有一对刚订了婚的侣伴、一对六十出头的夫妻、两个小家庭和4个一起出游的好朋友。接下来的日子，我们跟随着旅行团到各个旅游景点去。我非常喜欢青岛当时的气候，足以让人不会忘记享受当下的美好。

加上团员间亲切和谐的互动交流，更是让我心愉。但我无法明白的是，我渐渐地感觉到了空虚。记得第三晚开始，每当我一回到酒店，我总觉得墙壁好像少了一个角，或是窗口留了一个缝似的。

还是，不知不觉之下，我的心海出现了凹陷？空荡荡的。

记得回国的前两天，我站在青岛著名的崂山前，看着同团的夫妻、朋友和父子母女都忙着拍照。而我没意识地刷回我手机里刚刚拍的那些自拍照的当儿，忆起了小时候，母亲总爱逼着我和弟弟站到她的手机前，好让她拍下我们尴尬姿势的照片。我总告诉母亲，拍风景照就行了，可母亲就爱固执地说：“照片里没人又有什么意思？这样才能证明你到过这里啊。”

是的。那时我才明白，旅行，重要的并不是去哪里和做什么，而是和谁在一起。当然，我不反对个人旅行。人们总说个人旅行的最终目的是寻找自己。我有没有做到，我不知道。但我明白了当初我爱上旅行时，爱上更多的是和家人一起创造的那些回忆。我喜欢当年在印度的泰姬陵前拍的照片里，我紧拥着祖母的画面；在柬埔寨的吴哥窟拍的照片里，我的双手一左一右，搭在了父母的肩上；13岁时，在印尼峇厘岛的黑色沙滩上，父亲也帮了我拍了一些照。照片里，我忙着捡海滩上的扁石头，只记得是因为当时心里不服着弟弟丢的石头总是跳得比较久、比较远。照片无法说谎，而那些照片告诉着我，大多时候，最好的旅行回忆不是来自风景有多美或是入门票的价钱，而是当时在身旁的人当中，有没有着我爱的人以及爱我的人。

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今天，我和家人再次一起旅行。我们没有出国，也没有参观太多的旅游景点。坐在槟城的一家著名的粿条店里，我吃着碟子中3令吉半的炒粿条，一边看着眼前开始长灰头发的父母亲，我忍不住微笑。心里装着的不是兴奋，而是无价的满足。