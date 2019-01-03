【星云两面看去走走】杨敏 ‧ 旅途中的一个收获 这么一位热爱生活的长者，给了我们许多启发，尽管我们一团人大部份已是退休人士，年龄和他仍是差了一大截，老人有如此豁达的胸怀，有如此积极的人生观，我们无不豁然开朗起来。

旅游的动机，往往是为了散散心，了解该地风土人情，欣赏秀丽风光，尝尝当地美食等等。

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此趟巴尔干半岛之旅，除了让我认识那9个陌生的国家外，更大的收获该是与一位78高龄的长者结缘。

他是团中的最年长者，虽已达古稀之年，却是团中最活跃的一个，他的配偶已离世多年，他单枪匹马，随团旅游。

一路上，我们让他先上车，他不依。“不要把我当老人看待，我跟你们一样年轻！心态年轻，你自然变得很年轻。”如此豁达的一段话，令人对他刮目相看，人人对他有口皆碑。

旅途中，从一个城市往另一个城市，几乎都要耗上3至4个小时的车程。老人的座位在我背后，我时不时观察这位长者的动静。

除了闭目养神之外，我发现老人竟随身带了一些白纸，还问我们会折“青蛙”吗？我忍不住大声笑，他以为我不信，果真动起手来，用白纸折了“青蛙”给我们看，我们一边笑一边给他掌声。他也玩随身带来的填字游戏，态度认真，非常难得！这把年纪，还能动动脑筋，锻炼头脑，真不愧是“活到老，学到老”啊！

跟我们混熟后，老人自告奋勇地在巴士上唱歌给我们听，唱的都是励志歌曲，其中一首〈Enjoy Yourself〉，令我难忘，其中一段歌词大意如下：

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“你马不停蹄地工作，

你总是在忙碌，

没有一分钟空闲。

你说你成为百万富翁时，

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你才享受人生，

想像那时的你，

只能坐在摇椅中，

还有人生乐趣吗？”

我们都被歌曲感动了，是的，人生的确如此短暂，必须懂得生活，而且要活得精彩，莫等到老得不能动时，才说要享受人生，太迟了！

老人也喜欢说故事。话说有一次，他搭某航班的飞机前往澳洲，在机上觉得肚子不舒服，想上厕所，排龙长，身体不支便倒下，慌了机组人员。大伙儿把他抬到头等舱躺下，刚好机上有一位医生，便给他治疗。一小时后，机组人员问他好点了吗？他坦然说没事了，于是被叫回原位。

“怎么当时那么傻？不骗骗机组人员说还不行，这样不是可以坐头等舱到澳洲吗？”他回忆着。呵呵！这“小故事”逗得我们笑得前俯后仰！

在某餐厅用餐过后，有歌舞秀，老人兴致勃勃地上台去与舞蹈员们共舞，赢得热烈掌声，过后我们问他平时有没跳舞，他说没有，只是出来玩时就要玩得尽兴，老人的活跃，真令我们折服。

旅程的最后一天，老人代表一团人以英语致词，感谢导游和领队的细心安排与照顾，话语中也显露与团员们的相识是天赐的缘份。他把一本小册子传下来，让我们写下名字与电话，以便日后联系。

抵达古晋机场时，团员们都互道再见，只有他，语重深长地握着我的手说：“保重。”我也轻声道珍重。我深信，只要有缘，我们还是会再相聚。

这么一位热爱生活的长者，给了我们许多启发，尽管我们一团人大部份已是退休人士，年龄和他仍是差了一大截，老人有如此豁达的胸怀，有如此积极的人生观，我们无不豁然开朗起来。