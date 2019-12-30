【年终特别策划】给未来马来西亚的备忘录 关于国家，我们说的真的太多太多了。本年度最后一期《星期天周刊》，何不让我们抛开政客套语，暂离各派纠纷，虚心聆听小朋友们对未来马来西亚的期待，看看他们想达成的未来梦想。

——让他们有实现梦想的机会！

广告

新马来西亚成立已逾半年，喧闹过去，磨合期过去，考验陆续有来。凭空辩解“新马来西亚”有多新是没有意义的，持续陶醉在幻境中也很累人。

关于国家，我们说的真的太多太多了。本年度最后一期《星期天周刊》，何不让我们抛开政客套语，暂离各派纠纷，虚心聆听小朋友们对未来马来西亚的期待，看看他们想达成的未来梦想。

未来的世界固然是他们的，但许他们实现梦想的条件，却是当下该做、能做的。

【给未来马来西亚的备忘录】

Ayden智全

9岁。喜欢足球、玩电脑游戏。

◎笔录／本刊叶洢颖◎摄影／本报蔡添华



未来世界，什么都可以飞

广告

2025年的马来西亚，空中的直升机可以用scanner抓到地上的坏人。然后，那些摩哆车只要按一下button就会有一层保护（罩）跑出来，这样的话就不会被车撞到，下雨的时候不会被淋湿。到时候的车也会飞，如果遇到东西挡住，就会自己跳起来飞，这样就不会塞车了，而且可以自己驾。

还有我喜欢Pacman！那时人可以坐在Pacman车里在路上跑来跑去。

电视机、电脑和keyboard都可以飞，除了兔子，这只兔子是穿了armor的，如果坏人要打的话，没有那么容易死，因为有armor保护。

我以后想开蛋糕店，因为我很喜欢吃蛋糕。



广告

郑寓介

7岁。住在槟城，明年就要念小学二年级。喜欢玩水。

◎笔录／本刊张露华◎图／受访者提供



设计潜水机器人，保护海洋生物



我在7岁之前住在波德申公公家，常常去沙滩玩沙，偶尔也会玩海水。因为我很喜欢玩水，所以前年和去年12月，我和公公婆婆、姑姑、表姐弟弟去住一家酒店，在小小的泳池玩到很快乐。

我画海底世界，就是因为我喜欢玩水，也喜欢海，觉得蓝蓝的海很漂亮，海里又有很多生物，很特别。

我希望长大后，可以进入槟城的海里面，和鲨鱼、八爪鱼等一起游泳。

未来，我想做一个专门设计潜水机器人的工程师，让所有人都可以进去机器人里面，到海底看鱼。我们也可以透过潜水机器人保护海底生物，让海底世界的生物不会变少，人和海底生物和平共处。



黄靖皓

5岁，古晋人。喜欢户外活动。

◎笔录／本刊梁慧颖◎图／受访者提供



化身奥特曼，打倒坏人



我期许自己能化身成为奥特曼，打倒恐龙和怪兽，保护所有人和动物。

可是，爸爸说恐龙已经绝种了，怪兽也只出现在影片里，那我希望奥特曼能够对付坏人。

坏人为什么是坏人？他们是不是以前也一样在学校上课，在坏人学校学会做坏事？只要把坏人学校关掉，我们的国家就不会有坏人了，对吗？如果没有坏人，那我和妹妹就不用担心被坏人捉去，所有小朋友就可以开心地玩乐。

还有，我也希望奥特曼禁止人们在森林里乱丢垃圾，因为我很喜欢户外活动，可是每次爸爸妈妈带我登山时，总会看到一些乱丢弃的水瓶和食物包装纸，大家都没有遵守规矩把垃圾丢进垃圾桶，把环境弄脏。我希望奥特曼可以把这些垃圾虫和坏人都通通捉走。



陈皓一

8岁。喜欢说话、绘画、煮饭。未来想当律师、厨师、发明家。

◎笔录／本刊梁靖芬◎图／受访者提供



发明火箭，到太空去探险



我喜欢画画，平时会在下午画画，很专心的话可以画一小时，去旅行也会带着很厚的画画簿子。这次我画了一支上太空的火箭，我希望未来的马来西亚可以发明很多太空船，带大家天天上太空和去土星探险。我想去土星的光环走走，它们是冰块，如果够硬，是可以在上面走的。火箭身上有圆形的窗口，很闷就可以看外面，也可以撕下来，要进去的话就会变成门。

发明火箭需要很多钱，所以我在上面印了两角钱的图案。因为要很多钱，所以我们要和其他国家例如日本和美国合作。你看，火箭的翅膀上有日本字，那是我用厨房容器的说明印上去的。我们跟厉害的国家合作，就也会变成很厉害的国家。

未来的世界会像Pikachu的世界那样先进。我要去所有的星球看有没有外星人，现在我只相信一半一半。

如果外星人和地球人长得一样，我就发明一个Scanner，scan一下就知道他是什么人，就可以跟大家沟通。



田翌锋（Harry）

6岁。性格宜动宜静、慢热、天马行空、感性和善良。

◎笔录／本刊郭慧筠◎图／受访者提供



没有马路，猫猫狗狗随地跑



我喜欢玩乐高积木、阅读、画画、发呆、户外活动、攀爬。

我期待未来的马来西亚不再有马路和交通工具，所有地面都是绿油油的草地。

每个人都拥有“飞翔工具”来代步，这样猫和狗就可以自由自在地在草地上奔跑，不再害怕被交通工具伤害，交通意外也不再发生。

小孩也可以无拘无束地在草地上追逐，玩游戏，无忧无虑地奔跑玩乐。

未来的马来西亚依然有3大种族，虽然有不同文化，但是大家仍然快乐地共同生活，一样的笑脸，一样的开心。



覃宇腾

8岁，来自雪兰莪州。平日喜欢研究东西、看书、画画和球类运动。

◎笔录／本刊李依芳◎图／受访者提供



研发科技产品，创造美好世界



我对未来充满期待，所以在画里描述一个很美好的世界。未来的世界在我的眼里是很发达先进的，画中有我的创造室以及研发的各种科技产品。比如能帮助人类解决生活大小事的机器人，能保护我的护卫型机器人、挖土隐形机，会下蛋的机械恐龙和极速飞行车，还有马来西亚重要的国油双峰塔和吉隆坡塔。

在未来的世界里我希望成为发明家或科学家。这一直是我最想当的两种职业，因为我希望能以这两种职业作出贡献，成就更好的马来西亚。



关靖威

10岁，来自雪州巴生。

◎笔录、摄影／本刊关丽玲



社会和平，不再有塞车



我喜欢用钢笔画画，外出时常会随身携带钢笔和本子，想到什么就画什么。

图中手拉手的3个人，是我对未来马来西亚的期望，我希望我国种族和谐，社会和平。

我也画了4艘空中飞船，还有空中交通灯，未来马来西亚可以有空中飞船在上空飞行，因为现在路上的交通太拥挤了，以后我们乘坐空中飞船就可以行驶无阻了。

长大后，我想成为一名科学家，希望可以改善人类的生活，以及为国家作出贡献。



林楚惠

10岁，来自柔佛州哥打丁宜。

◎笔录／本刊白慧琪◎图／受访者提供



人人快乐、自在生活



这是我画的“我所期待的未来马来西亚”。我用水彩跟蜡笔作画，花了超过2个小时。

图中的花是大红花，代表我的国家马来西亚，还有美丽的舞蝶围绕着它。后面的建筑物代表城市，而纸飞机在空中飞来飞去，象征自由自在。我喜欢山坡、草地、树林、水塘，趴在草地上的女孩就是我，快乐地享受大自然。

我所期待的马来西亚，是所有人能够快乐、自由自在生活在这片土地上。

我喜欢画画，接下来还想学素描，一直到大学都能继续画画，长大后想当画画老师。我也想代表马来西亚出国比赛。



马启轩

12岁，来自彭亨文冬

◎笔录／本刊蒙慧贤◎图／受访者提供



坏人消失，治安变好



我住在彭亨文冬的一个新村，每天下午五六点，我都会骑脚车到附近的学校和朋友玩，妈妈总会提醒我说要小心注意坏人。所以我希望未来的马来西亚治安良好，更加繁荣，人人安居乐业，开心生活。

我的画画有一半是阳光灿烂的白天，一半是满天星星的黑夜。我希望未来黑夜不会有坏人和小偷，因为坏人总在黑暗时出没，没有坏人，就代表治安好，人们也就可以更安心地出门活动。我也希望路边的流浪汉会少一些，他们没有家，整天在外面流浪，非常可怜。

我在幼儿园就开始学习画画了，我很喜欢画自由画，也喜欢做手工，像是粘土、涂颜色等。虽然还没想到做什么，但我希望长大后能够做跟艺术有关的事情。



夏凯华Mohammed Sakhawat Hasnain

10岁。就读蕉赖九支国民型华文学校。喜欢打羽毛球、跆拳道、阅读故事书。

◎笔录、摄影／本刊林德成



要当首相，让大马“飞”起来



我用了两天来画，我是看了一个电影，然后想到浮起来的车，后来就开始画浮在天上的城市。我认为未来马来西亚会很强，有漂浮的体育馆，都是用火升上天。那些人要看比赛就坐漂浮车上去。然后还有漂浮的船、飞机、火箭，马路也是浮起来。（记者：那么爸爸的车要怎么办？）如果那时还有这些车的话，我就用机器把车放在这浮起来的路上。你看到双峰塔，其实是在很远很远的地方，所以看起来很小，然后这些建筑物就很大。这个是专门教数学的建筑物，因为我觉得数学很重要，我数学考试也拿A。

我以后要成为首相，因为如果做到首相就可以有“power”，可以管整个国家，发展成这样。第一件事情我就要做一个比双峰塔更高和更厉害的建筑物。另外，还要做能飞起来的车、飞起来的体育馆，种很多花草树木才有新鲜空气，不可以完全没有花草树木，不然没有足够氧气可以吸。

