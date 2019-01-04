“地主”毁农作逼迁．3地农民愤怒痛心 大约五六户农民在政府保留地耕种了超过30年，多次向政府申请土地准证都不获得批准，可是有一名地主声称已成功申请土地，发出庭令要农民必须迁离，有关方面更出动神手摧毁农民辛苦耕种多年的榴梿树和香蕉树，引起农民愤怒和不满。

黄德（左面向镜头）到芭地了解整个摧毁行动的情况。（图：星洲日报）

（彭亨．地里望3日讯）大约五六户农民在政府保留地耕种了超过30年，多次向政府申请土地准证都不获得批准，可是有一名地主声称已成功申请土地，发出庭令要农民必须迁离，有关方面更出动神手摧毁农民辛苦耕种多年的榴梿树和香蕉树，引起农民愤怒和不满。

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这些农民分别来自地里望、加叻和双溪甲杯，其中一户印裔，他们在文积路联育园丘（Ladang Renjok）对面路旁的芭地进行种植已有数十年历史，主要是种植榴梿、橡胶树，还有一些短期农作物，一直都相安无事，直到该地主出现。

黄德卡玛吉赶至交涉

来自淡马鲁法庭的官员今日上午到达芭地，另外一辆神手则进行摧毁工作，农民眼睁睁看着心血被毁一旦，感到非常痛心，文冬区国会议员黄德和沙拜区州议员卡玛吉接获农民的求助，也赶到了解和交涉。该地主代表和律师也在场，黄德要求马上停止摧毁行动，地里望警方也在场驻守。

廖先生：申请地段多年未获批准

其中一位住在地里望的农民廖先生受询时表示，他的家人从外公时代已这政府地种植至今有50多年了，他的2英亩地种植了榴梿树和各种农作物。

“这片土地是工程局的保留地，我们多年来不断申请以便合法耕种，但是都不获得批准，只有1户前几天才顺利申请到土地。

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“该地主几个月前突然站出来说他申请了土地，在我们的芭地张贴法庭通告下令我们迁离。该地主在我们芭地里面有一个榴梿园，所以要到榴梿园必须经过我们的芭地，如今他说已申请到土地要我们迁离，以便开辟一条道路进出榴梿园。”

他表示，农民们之前曾经与该地主洽谈，答应让地主开一条路进出，要求地主继续让他们耕种寻找三餐温饱，但是地主不同意，并说已成功申请了整片土地，所以农民必须迁离，最终不欢而散。可是，没想到今天竟派人进行摧毁行动。

农民们也质疑该地主是否真的成功申请到土地，而且文冬土地局和市议员执法人员都没有参与上述执法行动，希望国州议员给予协助。

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各种农作物被摧毁，使农民蒙受不少损失。（图：星洲日报）

辛苦种植的榴梿树被连根拔地，农民们心在淌血。（图：星洲日报）