梁烈唯改名做梁竞徽·网民耻笑：梁劲废 很多艺人有时都会改名，转转运，像阿娇钟欣潼之前就把“桐”改成“潼”，周励淇把“丽”改成“励”，日前梁烈唯在IG宣布，自己会将名字改做梁竞徽，连IG都改成king_fai326，未料却被网民拿其新名耻笑一番，指他新名广东读音超似“劲废”，取笑他“梁劲废”。

梁烈唯于元旦日在IG宣布改名梁竞徽，而新名字其实很有意思。

（香港4日讯）很多艺人有时都会改名，转转运，像阿娇钟欣潼之前就把“桐”改成“潼”，周励淇把“丽”改成“励”，日前梁烈唯在IG宣布，自己会将名字改做梁竞徽，连IG都改成king_fai326，未料却被网民拿其新名耻笑一番，指他新名广东读音超似“劲废”，取笑他“梁劲废”。

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正所谓不怕生坏命，最怕改坏名，梁烈唯变做“梁劲废”也不是娱乐圈的先河，因为早前奇妙电视都改名，叫做香港开电视，但将个“开”字转做普通话，就会变做“香港kai电视”，看来以后大家不能再叫改名后的梁竞徽为“唯唯”，要叫做“徽徽”了。

虽然未知梁竞徽这次改名是基于什么原因，港媒却从其从字面上分析，指看得出徽徽对未来的展望，“竞”有竞逐、争取的意思，“徽”除了徽章、徽记之外，亦有美、善的意思，根据《尚书．舜典》∶“慎徽五典，五典克从。”慎徽，是指恭谨宣美。对于徽徽改名，粉丝都很支持，“不管叫什么都喜欢你！”