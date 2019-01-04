胡文瑜 ‧ 不一样的烟火 偌大的地方，没有人与他分享歌曲的欢乐。我自私的希望他能自信骄傲的唱下去，不要被世俗的眼光捆绑自己，想唱就唱，即便人们投射嘲笑怜悯的目光也可以嗤之以鼻，因为他是不一样的烟火。

想起了张国荣演唱的经典歌曲〈我〉，听起来这个“我”经历过许多坎坷，似乎是不被人所接受认同而孤独荒如沙漠，只有寂寞陪伴在琉璃所。

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今天，是我遇见他的第三天。搬离旧处来到这儿不到两个星期，对他却印象深刻。

刚上巴士，人未见着，声音已到。早晨上班时间，巴士拥挤，尚未从睡梦中清醒的人们寂静无声，唯独他的歌声充斥着大家的脑门。

第一次的相遇只听见声音，口操标准英文。心里猜测他正和朋友练习演讲内容或是学校“歌舞剧”的台词。重复一遍又一遍，虽好奇但最终也没能准确确认声音的来源。昨天是第二次，身穿白色校服，与料想中一样是个学生，出乎意料的是他身旁并没有同伴。

“I'm afraid I've been thinking a dangerous pastime...”，今天没有滔滔不绝，倒是不断复唱一首歌，仔细听并牢牢记着，后来查询谷歌大师才知道是《美女与野兽》的其中一个桥段。

忆起身旁的乘客，有的窃窃私语，也有习以为常似的面无表情。开始因为声量太大，感到不自在，随着歌词不断重复，慢慢地我沉浸在他的歌声里，试图听清他唱的每一句歌词。

见他的行为举止，快速反应认为也许患有某些心理疾病或智商问题，这种想法随后让我感到羞耻。人以群分，他人的不同让我们潜意识里有了远离的借口。凭什么我可以带有色眼光看人，他拥有我不及他的勇气，他敢于表现自我，这点是我远不及的。

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到站了，下了巴士进入地铁站，歌声萦绕在宽广的空间。

偌大的地方，没有人与他分享歌曲的欢乐。我自私的希望他能自信骄傲的唱下去，不要被世俗的眼光捆绑自己，想唱就唱，即便人们投射嘲笑怜悯的目光也可以嗤之以鼻，因为他是不一样的烟火。