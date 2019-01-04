舒马克50大寿·F1界送祝福 7度F1大赛车世界冠军“车神”舒马克周四迎来50大寿，赛车界名人与粉丝纷纷为这位世界最成功的F1车手献上祝福。

“车神”舒马克周四迎来50大寿，赛车界名人与粉丝纷纷为其献上祝福。（图：法新社）

（英国·伦敦4日讯）7度F1大赛车世界冠军“车神”舒马克周四迎来50大寿，赛车界名人与粉丝纷纷为这位世界最成功的F1车手献上祝福。

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法拉利：我们与你同在

法拉利官方发言表示，“我们的冠军今天50岁了，麦克（舒马克），我们所有人与你同在。”

舒马克于1996年加盟“跃马”，于2000至2004年助队夺下拿下史无前例的年度车手车队世界冠军5连霸，并于2006年在法拉利首度退休。

曾与舒马克并列为法拉利“金三角”的现任国际汽车联合会主席兼前法拉利赛车运动部主管托德于推特发文说，“麦克，你是斗士，一直都是。”

而另一“金三角”前马赛地领队兼前法拉利技术总监布拉恩则在接受F1广播时表示，“在舒马克的职业生涯中，与其工作的人对他从来没有任何负评，舒马克总在所在队伍中留下深刻的印象与忠诚。”

两人之间可谓不解之缘，从舒马克F1生涯起点贝内顿，到后来的法拉利和最终退休车队马赛地，布拉恩都曾与其合作。

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小汉：与车神竞技无比荣幸

“对于曾与您同场竞技我感到无比荣耀，”5届F1车手世界冠军汉密尔顿于社交媒体表示，“您总是我和全世界的真正启发者，继续战斗，冠军。”

汉密尔顿于2013年加入马赛地，代替正式退休的舒马克的车手席位，他也以73座分站冠军在现役车手中居首，但与舒马克的91座纪录尚有一段距离。

马赛地现任领队沃尔夫在接受F1“舒马克周”访问时指出，“作为1名车手，舒马克以观察入微及其技巧知识将F1带到一个全新的境界。”

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儿女在体坛崭露头角

舒马克于2012年正式自F1退休，并于2013年12月与家人到法国阿尔卑斯山滑雪遭遇意外，导致头部重伤，而后消息成谜，其家人周三在舒马克官方APP发表文告中也仅透露舒马克“得到最好的照顾”。

舒马克的儿女也在体育界渐渐崭露头角，年仅18岁的儿子米克于去年拿下欧洲F3车手总冠军，今年将展开F2处子秀，距离征战F1仅一步之遥，21岁的女儿吉娜玛丽则是马术新星。

