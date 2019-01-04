西甲·新年首炮打不响·皇马争冠遭重挫 昨日上演西甲第17轮补赛，“白衣军团”皇家马德里作客2比2战平“黄色潜水艇”比拉里尔，错过新年开门红，争冠希望遭到重挫，要追赶领头羊巴塞罗纳难上加难。

比拉里尔老将卡佐拉（右）时隔2670天再次在西甲赛场梅开二度，而且是对阵皇马，意义来得更加重大。（图：法新社）

（比拉里尔4日讯）昨日上演西甲第17轮补赛，“白衣军团”皇家马德里作客2比2战平“黄色潜水艇”比拉里尔，错过新年开门红，争冠希望遭到重挫，要追赶领头羊巴塞罗纳难上加难。

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联赛3连胜遭终结

战罢，皇马联赛3连胜遭到终结，仅积30分继续排在第4，落后榜首巴塞多达7分，很可能提前与冠军说再见，毕竟历史上白衣军团从无落后巴塞7分或以上，最终逆转夺冠的先例。

甫在上个月夺得世界球会杯冠军的皇马，原本寄望回到国内联赛能向比拉里尔取胜逼近前列，要知道对手今时已不同往日，本赛季彻底沦为保级队，但皇马还是在对手身上栽跟头。

贝尔又伤了

算上本场比赛，皇马赛季迄今联赛客场只取得3胜2和4负，严重拖了“后腿”，是该队大幅丢分的主要原因。更要命的是，皇马边锋贝尔在半场结束就因伤被换下，可能需要缺阵一段时间。

本战，主队早早通过卡佐拉首开纪录，随后本泽马和瓦拉内一度连续进球反超比分，但卡佐拉在最后阶段再次破门梅开二度，最终两队各自带走1分。

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卡佐拉阔别2670天西甲再梅开二度

而成功主宰比赛的34岁前阿申纳中场大将卡佐拉，打入了自己回归西甲的首球，并时隔2670天后再次在西甲赛场梅开二度，帮助比拉里尔暂时摆脱降级区，升上第17名。

过去几个赛季饱受伤病困扰的卡佐拉，对上一次在西甲单场独进2球，还得追溯至2011年9月，当时他代表马拉卡出战格拉纳达时进球。

赛后，卡佐拉受访时难掩喜悦，他说：“在经历了那些伤病时刻后，能代表比拉里尔攻入皇马2球，这对我来说很特别。”卡佐拉一度重伤休养2年才回到赛场，好不容易通过试训获得黄色潜水艇的一纸合约。

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皇马主帅索拉里评价球队表现时表示：“我们原本有机会拿下胜利，但是对手下半场不断压制球队，打进了扳平球。如果贝尔没有受伤下场，我们本来可以利用好反击机会和空间进球的。”