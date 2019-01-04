邱培栋：历史城市长擅自批准．13地点停车场私营化 甲市区国会议员邱培栋揭露，历史城市长擅自批准私营化其国会选区内13个地点的停车场，并从今年1月1日开始，由13个承包商私营化收停车费，为期3年。

晋巷柏淡岭商店前停车格设收费亭，引起商民不满。（图：星洲日报）

（马六甲3日讯）甲市区国会议员邱培栋揭露，历史城市长擅自批准私营化其国会选区内13个地点的停车场，并从今年1月1日开始，由13个承包商私营化收停车费，为期3年。

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他说，不只是首席部长不知情，连他与州议员及市议员也被蒙在内。

昨天当他向首席部长了解，连首长也不知道，感到十分惊讶。

这13个被私营的的地点为：布加柏淡花园、柏淡柏达纳花园、丹绒米雅士多花园、武吉柏格烧鱼中心、武吉巴汝商业中心、哥打沙班达花园、哥打拉沙马那再也花园、拉贞达花园1、马哥打广场6、甲仙特拉广场、怡力人文博物馆、柠檬眼英达花园、吉里望妮娃纳花园。

邱培栋说，这13个地点，过去原未收停车费，如今不但收费，更是私营化，令人不解，并坚决反对。

分别由13承包商承包

今日他在晋巷柏淡岭巡视私营化停车地点说，上述13个地点分别由13个不同承包商承包，每月付市议会介于7000令吉至1万5000之间，胥视地点而定。从今年1月1日开始，为期3年。

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收费一律，无论次数，只要进入，在收费亭付2令吉，时间从上午8时至下午6时，有者更迟，至晚上10时。

评击市长替希盟政府“倒米”

邱培栋今日评击市长是替希盟政府“倒米”。他指出，希盟任反对党时，极力反对国阵将停车场私营化，执政后，为减轻人民负担，更取消周末及日停车费，游客到来不须缴费，反而是本地的商家市民要付费，增加商民负担，与大选减轻人民负担的宣言背道而驶。

他说，私营化停车场不但为当地商家带来不利，包括顾客减少，影响生意量，甚至市民出入不便。

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他要市长交待是根据什么来私营化停车场？同时尽速取消，因为此举已增加民怨与反感，不满希盟政府的情绪如果不马上解决，将影响希盟下一届大选的成绩。

他也强调，我们不要这种“新年礼物”！

3地点227商民签名反对私营化

另一方面，格西当州议员谢守钦说，其选区有3个停车私营化地点，即乌淡比加、柠檬眼英达及晋巷柏淡岭。昨晚接获227个商民签名反对私营化。

他认为市长应先聆听商民意见或地方代表，而非仓促进行，他昨天委派市议员见市长及要求取消，唯市长却给令人啼笑皆非的理论，即私营化的好处多，停车整齐及良好的环境，如果接受不来，40天后再检讨。

吉里望州议员魏世德助理魏昌伟说，吉里望妮娃那花园有21间商店，42个停车格，都是属于小商，杂货店、洗衣店或理发店等，首当其冲，昨天开始实行后，理发店老板不满投诉，指至下午3时，没有顾客上门。

受影响的晋巷柏淡岭约20间商店，包括2间为安老院，数天前才获知停车场被私营化。

林秋凤：顾客却步影响生意

经营一年的复印店东主林秋凤（38岁）说，顾客复印一张才10仙，可是停车费要2令吉，等于2令10仙，将令顾客却步，肯定生意大受影响。

经营2年的老人院负责人林明福（46岁）说，许多老人的孩子常到来为父母亲送药物或食物，或探访，时间不定，如果一天数次，仅不增加负担？

他也不满连商店后巷的路口也围栏杆，严重影响救护车出入。

朱李界：救护车后巷载老人不便

红新月救护车负责人朱李界（32岁）说，由于有老人院，每天可说有救护车从后巷运载老人往返医院，如今带来极大不便，甚至增加负担。

居民颜光辉（53岁）说，从该花园的车辆欲驶出大路极不容易用，常利用商店前的路，如今要收费，肯定深受影响。

商家许洺镇披露，有一名蔬菜商原已准备与这里的店主签租约，本月开始营业，因惊闻停车私营化而马上取消。

商民坚决反对私营化收停车费。（图：星洲日报）

商店后巷也设栏杆阻车辆进出，2间老人院的救护车如何进入？左一起魏昌伟、朱李界、邱培栋及谢守钦。（图：星洲日报）

私营化后，从上午8时至下午6时，凡每次进入，固定收费2令吉。（图：星洲日报）