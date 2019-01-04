2019年亚洲杯巡礼（三） 2019年亚洲杯足球赛即将于1月5日揭开帷幕，这届赛会首度以24队形式办赛，小组赛也增至6组，16队将从中晋级下一圈赛事，当中谁将脱颖而出？

日本今年启用新兵出战亚洲杯，其中在荷甲踢球的20岁中场堂安律受到瞩目。

（阿布扎比4日讯）2019年亚洲杯足球赛即将于1月5日揭开帷幕，这届赛会首度以24队形式办赛，小组赛也增至6组，16队将从中晋级下一圈赛事，当中谁将脱颖而出？

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E组：朝卡黎死亡组夹击

沙地生力军无所畏忌

亚洲杯E组死亡小组，沙地阿拉伯、朝鲜、卡塔尔和黎巴嫩谁能笑到最后？

自从2010年冲击南非世界杯决赛圈失败后，沙地阿拉伯一度进入青黄不接的时期，在2011和2015亚洲杯都止步小组赛。但这支3届霸主在近2年状态复苏，今年更是亮相俄罗斯世界杯，还曾经打败萨拉赫领军的埃及。如今在主帅皮西治下，沙地进一步年轻化阵容，全队活力十足，充满动力在亚洲杯再次取得佳绩。

另外，为了在2022年自家举办的世界杯取得好成绩，卡塔尔全力培养年轻球员，能够在世界杯入选赛晋级12强赛，整体表现不俗。来到亚洲杯，卡塔尔历来发挥一般，只在2000年和2011年晋级淘汰赛，上届赛会更是垫底出局。虽然此次参赛没有设下明确目标，但相信卡塔尔仍有很大机会出线。

沙地阿拉伯近年来实力大增，皮西手下这班年轻球员能在亚洲杯带来更多惊喜。

新丁黎巴嫩卯足劲

而又有亚洲“神秘之师”之称的朝鲜，该队在亚洲杯历史上战绩较为一般，自1980年参赛获得第4名以来，就一直未能从小组出线。整体实力和球员体质上，朝鲜都处于劣势，在35岁少帅金永俊指教下缺乏经验。唯一安慰的是，朝鲜曾经在亚洲杯入选赛与黎巴嫩携手突围，熟悉后者战术打法，直接对决更有把握。

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本组名气最小的黎巴嫩，实际上世界排名第82位，甚至超过了卡塔尔和朝鲜，该队第一次参加亚洲杯决赛圈，卯足劲要实现历史突破，不会坐以待毙。

F组强弱分明

日乌出线大热

亚洲杯F组强弱分明，日本和乌兹别克有望携手出线，阿曼和土库曼要为小组第3名厮杀了。

论小组各队实力。技战术出色的日本毫无疑问一家独大，乌兹别克紧随在后，阿曼和土库曼之间不相伯仲，都有晋级16强的机会。

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日本是赛会历来夺冠次数最多的球队，近7届赛事就4次夺冠，最近一次捧起奖杯是在2011年。而且，该国近年来也有多位国脚都在欧洲联赛踢球。

日本换血出击

不过，经过去年俄罗斯世界杯后，日本改由森保一接手，参加今次亚洲杯名单把香川真司、本田圭佑和冈崎慎司等排除在外，选择让堂安律、南野拓实、中岛翔哉、青山敏弘这批小将入围。即便如此，日本仍然是夺冠大热。

乌兹别克则是一直处于亚洲准一流强队水平，纵使拥有在中超踢球的艾哈迈多夫助阵，该队还是在近4次世界杯入选赛无法突围。因此，他们在今年请来经验丰富的阿根廷老帅库帕尔，也是队史12年来又一位外籍教头，期望能得到提高，从而在亚洲杯取得比上届（止步8强）更好的成绩。

而阿曼除了在亚洲杯入选赛有良好发挥，面对亚洲顶级强队战绩不出色，即便目前高居亚洲排名第10，也存在一定“水分”。同样的，土库曼在本组实力和名气最小，经验严重不足，面对强队毫无还手之力，只能任人鱼肉。