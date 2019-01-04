UTC缩减服务时间至7pm．不知情者吃闭门羹
2019-01-04 16:31
UTC缩减服务时间至7pm．不知情者吃闭门羹
全国城市转型中心（UTC）的服务时间正式从原本早上8时30分至晚上10时，今年开始缩减到早上8时至晚上7时，部份对此毫不知情的甲州市民，昨夜依旧在晚间7时后，陆续前往该中心，吃了闭门羹。
（马六甲3日讯）全国城市转型中心（UTC）的服务时间正式从原本早上8时30分至晚上10时，今年开始缩减到早上8时至晚上7时，部份对此毫不知情的甲州市民，昨夜依旧在晚间7时后，陆续前往该中心，吃了闭门羹。
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马六甲城市转型中心保安人员，从昨日傍晚7时开始，位于大厅门口驻守，大厅玻璃门呈半开状态，仅供中心内的民众及职员离开。
截至晚上9时，马六甲城市转型中心陷入一片漆黑，停车场及入口处皆无灯火照明，不过，鉴于停车场入口领卡机未设下“关闭”的站牌，市民都是在开车进入中心范围后，发现大门深锁，才晓得中心已关闭。
阿兹莎：常收工后处理个人事务
位于丹绒吉灵从事小贩生意的阿兹莎（46岁）表示，由于工作的关系，她通常是夜晚收工后，才到城市转型中心处理个人事务。
她说，昨夜准备到朝圣基金局柜台处理事务，然而，当她抵达中心后发现大门深锁，才惊觉该中心的服务时间已有变更，让她白跑一趟。
苏女士：放工后赶去仍迟了
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来自柏灵玉的苏女士表示，虽早已晓得城市转型中心服务时间变动，但平日里都需要工作，昨日也趁着放工后赶到该中心处理个人事务，没想到抵达中心时，还是迟了。
文章来源：星洲日报‧古城‧2019.01.03
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