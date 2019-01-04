冒市厅名义铺路骗钱．"承包商"骗走2住户1200 3名印裔人自称是历史城市政厅承包商，以铺路为借口，在民宅前空地铺盖沥青，却漫天开价，但可讨价还价，其实是行骗行为，一些住户没察觉被骗，其中2户人家遭骗1200令吉，另一些幸未付款不致破财。

陈劲源（右）与周敬程吁请民众勿轻信盗用市政厅名义铺路行骗的陌生人，若遇此情况应向警方报案。（图：星洲日报）

（马六甲3日讯）3名印裔人自称是历史城市政厅承包商，以铺路为借口，在民宅前空地铺盖沥青，却漫天开价，但可讨价还价，其实是行骗行为，一些住户没察觉被骗，其中2户人家遭骗1200令吉，另一些幸未付款不致破财。

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自称是承包商的印裔人，多次驾驶小型罗厘及携备工具在花园住宅区巡回，趁住屋其他成员不在家，向年长者及妇女下手，相信他们是轻易受骗的对象。

2市议员：市厅铺路免费

市议员吁请居民切勿轻易相信陌生人，避免受骗，其实市政厅铺路不可能收费，是免费的。

2名市议员陈劲源及周敬程接获投报后，今日前往甘榜拉班格西当花园听取居民的投诉。

据居住在该花园第2/5路的巫裔女居民说，她所居住的屋子，邻屋为儿子居住，日前来了3名印裔人，向她游说重铺屋前一段泥路，开价2000令吉，在讨价还价后，以1200令吉成交，她不疑有他，如数付给。

不愿透露姓名的她说，过了2天，同一伙人又再上门来，欲为屋前另一段未铺的泥路重铺沥青，但被她拒绝。事实上，约在两三年前，曾有一伙人到来欲为她重铺沥青，当时对方开价1000令吉，后减为300令吉，最后她未接受。

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她指出，对方自称是市政厅承包商，但不知他们的真正身份。

老妪：知悉伎俩没上当

另一名老妪艾妮（68岁），住在格西当第3/7路，她庆幸此次未“中招”，她表示，昨日有3名印裔在门外高喊，自称是市政厅承包商，示意她移开屋前的车辆，以便铺路，对方在铺完屋前小段路面后，反向她索取金钱。

“对方自称为市政厅承包商，一般上不会令人怀疑，且无提防之心，我于去年曾面对类似情况，幸未付钱。”

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因此凭过去的经验，她知悉是对方的欺骗伎俩，以重铺路为名，其实是要骗取金钱，因此这一回没有上当受骗，丈夫也趁机报警。

疑多年来同一批人行骗

艾妮继续指出，对方前后共来了3次，相信有多家住户面对这种行骗的行径，在过去多年来，相信是同一批人的3名印裔人在住宅区出现，一年一次，目的是骗取金钱。

市议员周敬程强调政府铺路不收任何费用，他指这三人盗用市政厅名义行骗，这对当局带来负面的影响，之前曾有居民受骗，但未报警。

他指出，行骗者语带威胁，一些居民一时紧张之下接受及付款，他希望民众若遇类似情形，可拨电联络市政厅热线，电话是06-2859824或25，时间由上午8时至下午5时。

市议员陈劲源吁请民众勿轻信陌生人之言，如遇此情形应即报案，当局才能展开调查行动。

自称承包商的三名印裔，所铺路面的沥青粗糙，厚度仅一公分余。（图：星洲日报）