亚洲杯·澳洲2连冠难度大·5强争登亚洲之巅 基本上，本届亚洲杯足球赛的冠军之争将在5支亚洲世界排名最高的球队澳洲、伊朗、沙地阿拉伯、韩国和日本之间展开，而这5支球队也是成功晋级去年俄罗斯世界杯的亚洲代表。

中国足球队一直备受国家的高度期望，但往往名大于实，本届亚洲杯在传统强旅龙争虎斗下，由意大利名帅利皮领军的中国能否杀出重围，同样受关注。（图：法新社）

（阿联酋4日讯）基本上，本届亚洲杯足球赛的冠军之争将在5支亚洲世界排名最高的球队澳洲、伊朗、沙地阿拉伯、韩国和日本之间展开，而这5支球队也是成功晋级去年俄罗斯世界杯的亚洲代表。

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4年一度的亚洲杯将在明日正式开打，至2月1日结束。而继上届赛会后，亚洲足坛的版图没有太大改变，澳洲、伊朗、沙地阿拉伯、韩国和日本仍旧是夺冠热门。

首度扩军24队

虽然亚洲足坛的形势没变，但亚洲杯却在本届赛会做出变动，由此前的16队参赛扩军至24队，当中6个小组前2名加上4支成绩最好的第3名将晋级16强。

目前，根据国际足联的世界排名，亚洲球队前5的排名依序为伊朗（29）、澳洲（41）、日本（50）、韩国（53）及沙地阿拉伯（69）。而从分组形势来看，这5支强队从小组赛杀出重围，基本上没有太大的问题。

A组的阿联酋、泰国、印度和巴林实力较为接近，出线形势存有悬念，但身为东道主的阿联酋进入淘汰赛的机会更大。

澳韩日沙小组一支独秀

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而作为卫冕冠军的澳洲将在B组面对叙利亚、巴勒斯坦和约旦，出线资格是十拿九稳。在去年世界杯小组赛击败德国的韩国在C组也一枝独秀，要击败菲律宾、中国和吉尔吉斯不成问题，而中国可能将与吉尔吉斯争夺小组第二。

同样在去年世界杯因逼平欧洲冠军葡萄牙而让人感到惊艳的伊朗被分入D组，该队要在伊拉克、越南和也门的夹击中争得正盟基本难度不大，而出线对于他们来说只是初级目标，夺得冠军才是终极目标。

沙地在E组也是实力最强，卡塔尔、黎巴嫩和朝鲜将为小组第二而战，而日本在F组同样傲视群雄，乌兹别克、阿曼和土库曼只能为争夺副盟努力。

黑马虎视眈眈

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当然，世事无绝对，比赛的结局还是未知数，吉尔吉斯、越南、乌兹别克、伊拉克、朝鲜和阿联酋都有成为黑马的潜力，或许能在淘汰赛将强队踢出局。

而周六的揭幕战将由阿联酋对垒巴林，身为亚洲排名第8的东道主受看好能击败亚洲排名第20的巴林。