承包商：够应付3个月．泊车固本没缺货 芙蓉市议会新泊车收费制度开跑次日，承包商公司Oval Success有限公司总经理纳达强调，泊车固本没出现缺货情况，甚至还可应付2至3个月的市场需求。

固本售罄后，承包商公司在半小时内“补货”。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉3日讯）芙蓉市议会新泊车收费制度开跑次日，承包商公司Oval Success有限公司总经理纳达强调，泊车固本没出现缺货情况，甚至还可应付2至3个月的市场需求。

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他今早告诉《花城》社区报，有人士声称指“固本缺货，仍可免费泊车”的说法存有误导群众之嫌，因承包商已准备足够的固本应付市民需求，市面上也不存在固本短缺的情况。

“今早有市民向商家反映固本缺货，群众能免费泊车的说辞，但承包商准备足够的泊车固本，不可能出现缺货的情况。”

售罄后半小时补货

纳达披露，虽然有些热销地点如芙蓉公市市议会缴付亭在短短数小时内售罄存货，但承包商公司确保在半小时内将货源送到。

他说，为了让市民能学习及适应新泊车收费制度，市议会提供“教育期”让市民缓冲，但并不表示市民能享有免费泊车费，因此促请市民把握这段时间学会新制度。

他补充，目前已有10个地点售卖泊车固本，除了缴付亭外，还有一些餐馆也获得代理权，仍有许多商家如餐馆业者、杂货商及汽车零件商等在申请代理权，料在批准后能让有意购买固本的群众带来更大便利。

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官员：民众反应踊跃

芙蓉公市市议会缴付亭执勤的市议会官员披露，昨日开跑的新制度获得市民反应踊跃，除了大排长龙购买泊车固本外，还有市民一口气购买30本固本。

官员指出，每个缴付亭在开始营运时获得500本的固本，虽然昨日在数小时内就售罄，短暂出现“缺货”现象，但承包商公司于半小时内补货，就将固本送到，光是昨日已出售1000本固本。

芙蓉公市是人潮聚集点，许多市民在缴付亭购买固本，成为固本的热卖地点。（图：星洲日报）

承包商公司暂时设立10个地点售卖固本，但有许多商家正申请代理权，相信获批后能带给群众方便。（图：星洲日报）