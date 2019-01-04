欧足总再抓FFP违规·曼市恐面临禁赛 曼市赢得天王山之战、将联赛争冠悬念重新激活，不过坏消息是很快听到了国际足联（FIFA）的进一步调查，曼市可能违规公平财政法案（FFP），在欧冠将可能会面临禁赛的重大处罚。

（英国．曼彻斯特4日讯）曼市赢得天王山之战、将联赛争冠悬念重新激活，不过坏消息是很快听到了国际足联（FIFA）的进一步调查，曼市可能违规公平财政法案（FFP），在欧冠将可能会面临禁赛的重大处罚。

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德国《明镜周刊》上个月就爆料曼市涉嫌违规操作，不少曼市球员、主帅还有第二份合同，这些合同是曼市方面给出，在阿拉伯一些公司担任顾问、代言人等方面的合同存在违规嫌疑。

罚款无法阻止曼市再犯

欧足总高级官员表态，不能用罚款去打击类似曼市这样的球会，它必须是一种实在的制裁。

曼市赞助商方面也出问题，《每日邮报》表示，根据一份《足球解密》的文件证据，曼市的老板涉嫌为自己的赞助交易提供资金。

据称，阿布扎比联合集团虚假提供赞助信息，原本伊蒂哈德航空公司该提供5950万英镑的赞助额，但实际上只有800万镑来自航空公司，其他资金是阿布扎比联合集团自己提供的。

欧足总明文规定，如果一家球会此前受到FFP处罚，再次违规将面临禁赛。此前曼市就遭罚款，对于这样的“惯犯”，曼市这次如果被欧足总“捉到”，那么禁赛将不可避免。