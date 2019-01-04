英足总杯·英超魔鬼赛程暂告段落·红魔蓝狮轮换征杯赛 英超魔鬼赛程告一段落，曼联与切尔西将在英足总杯第3圈主场迎战英冠球队，预计索尔斯克亚与切尔西主帅萨里都会让替补或小将上阵。

（英国·伦敦4日讯）英超魔鬼赛程告一段落，曼联与切尔西将在英足总杯第3圈主场迎战英冠球队，预计索尔斯克亚与切尔西主帅萨里都会让替补或小将上阵。

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索圣追传奇纪录

曼联新帅索尔斯克亚在2比0击败纽卡索之后，成为巴斯比爵士之后第2个执教后前4场全胜的主帅。巴斯比在1946年取得5连胜开局，而本周六对阵英冠排名倒数第2的里丁，索圣有望追平传奇名帅的纪录，而帮助他冲击纪录的可能是一群青训小将。

索尔斯克亚与曼联青训有着密切联系，他退役后的第一份主帅工作就是红魔预备队主帅，与博格巴、林加德等年轻球员合作过。

曼联料给小将机会

这也是曼联选择索尔斯克亚替代穆里尼奥的原因之一，索帅不仅重用在曼联一线队的青训出产球员，预备队和青年队天才戈麦斯与格林伍德也得到出场机会。据悉，索圣告诉本赛季已经打入超过20球的当红锋线小妖格林伍德，准备好在足总杯出战里丁。

在索尔斯克亚两周的执教时间内，除了4连胜与进球连连，小将戈麦斯已经出过场，威廉斯、布冯格来到一队参加过训练，还有华裔右边锋庄塔西（TahithChong），他们都有机会在老特拉福出战。

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蓝狮拿弱旅重燃火力

另一方面，切尔西坐镇史丹福桥迎战诺丁汉森林，欲拿弱旅来点燃进攻火力。

切尔西上轮坐镇主场却意外闷平了实力极为一般的南安普敦，球队进球数较少，近十场始终进不了第3球，进攻端明显火力不足。幸亏前面攻不进至少后面守得住，切尔西近期防线表现极为不错，近5场比赛仅失2球。

在双方最近8场交手中，切尔西优势明显（5胜2和1负），森林爆冷的可能性小。

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“洛基”伊梅利率领的阿申纳晋级下一圈问题也不大，因为他们作客的对手是来自英甲的布莱克浦。当日唯一一场英超球队对决是伯恩茅斯对阵布赖顿。