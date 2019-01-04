纳入波新兴景点．思源楼盼能完善森华人历史 芙蓉基督教卫理公会思源楼盼能完善森州华人历史，以便纳入波德申旅游新兴旅游景点，为波德申旅游业纳入新元素！

朱建华（左四）参观芙蓉基督教卫理公会思源楼，并与受邀者合照留念，左一起为森州华人文史馆专案执行员陈嵩杰、传道张金祥及牧师周隆捷；右一起为张志雄、张哲元、吕海庭及芙蓉基督教卫理公会会友领袖余曹山。（图：星洲日报）

（宁宜3日讯）芙蓉基督教卫理公会思源楼盼能完善森州华人历史，以便纳入波德申旅游新兴旅游景点，为波德申旅游业纳入新元素！

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由芙蓉基督教卫理公会筹募35万令吉，在宁宜船头打造的思源楼，今午也邀请了森州行政议员朱建华到访参观，同时，该公会希望获得州政府的协助，让思源楼的历史走廊的史料，获得更完善的记载。

赞赏卫理公会维护文化工作

朱建华也对芙蓉基督教卫理公会的文化维护工作表示赞赏，他认为，无论是任何一个国家的旅游景点，都与地方上历史文学息息相关，历史也见证着这些地区不断发展。

“森州先贤从船头作为据点，再到芙蓉及芦骨发展是不容忽略的历史，惟这些历史记载，必须要有连贯性，透过各种方式逐步编排，带出早年先辈的生活模式，呈献给予大家认知。”

他相信，若能够从地方上的老一辈口中诉说更多早年的历史，以及寻找先贤留下的文化，将能够把这段历史记载更加丰富化，同时，也能透过重新包装，来让下一代了解先贤南下的历史。

朱建华是在参观了船头卫理美会布道所及思源楼后，在新闻发布上，这样指出。

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他强调，若思源楼能够透过历史走廊，带出森州华人的历史，或将被纳入波德申的旅游导图，成为波德申新兴的旅游景点。

他补充，波德申市议会目前也正在寻觅新的景点来吸引更多游客，他也希望思源楼能够成为其中的一分力，不仅能够让森州华人的历史传承下去，也能促请区域的旅游发展。

吕海庭：吁提供史料文物捐思源楼

森美兰中华总商会拿督吕海庭披露，自己来自宁宜，据其所知，芙蓉早年的兴旺及经贸活动，都与船头及宁宜河有着千丝万缕的关系，先贤都是到船头登陆后，才慢慢到其他地区发展。

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他们也希望透过思源楼，分享更多船头的历史及文物，甚至不排除，若能得到更完善的资料，思源楼也能成为一座文史馆，让游客及民众来参观，了解先贤的历史。

他们也欢迎有关人士，能够提供相关的资料及文物，捐助给予思源楼及展现给予民众欣赏。

朱建华（左二起）与周隆捷、吕海庭及张金祥交流意见，以便让思源楼的历史走廊，进行得更完善。（图：星洲日报）

朱建华（左）在芙蓉基督教卫理公会的带领下，特别到船头码头参观具有历史价值，先贤南下船头的柱子。（图：星洲日报）