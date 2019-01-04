胡海亮．马华去了哪里？ 改朝换代超过半年，希盟政府的蜜月期已经走到尽头，各界都在鞭策希盟政府，或许是爱之深，责之切，时评人都对希盟，尤其是行动党领袖高度的关注，甚至还列出：执政前后的言论对比，让不少行动党人都感到难堪。

改朝换代超过半年，希盟政府的蜜月期已经走到尽头，各界都在鞭策希盟政府，或许是爱之深，责之切，时评人都对希盟，尤其是行动党领袖高度的关注，甚至还列出：执政前后的言论对比，让不少行动党人都感到难堪。

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然而，却没有人注意，马华究竟去了哪里？反对党，去了哪里？

在509之前，国阵当政之际，马华是执政党，行动党是反对党，朝野政党在政坛中各施其职，尤其是在民生课题上，两党领袖常常是争锋相对，斗得不可开交，形成了朝野相争，市民得益的现象。

当时候的行动党，总能够在各处寻找出各式各样的民生课题，什么路洞、交通灯、沟渠等等，给当时的马华地方议员带来了不少麻烦。

然而，509后，这种朝野竞争的现象不存在了，虽然偶尔可以在报章上看到已经贵为反对党的马华发发文告，或者对行动党领袖前言不对后语的说辞多加批评，但是在地方上的朝野政党对民生问题的竞争已经几乎消失。

在政治上，朝野政党扮演的角色非常重要，缺一不可。如，行动党执政后，已经不能再犹如当年般对政府作出批判，这并非是马华2.0，而是执政党的角色使然，就如当年的马华般，有太多的牵制及局限。

先不说成绩单，行动党议员在这方面是做得相当出色，很快就堕入了执政党的角色中，所以才会有让人觉得“行动党变了”的错觉，事实上，角色交换了，方式也就变了，这也是无可厚非，总不能现在还在路洞前拉着布条抗议吧？

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行动党成为了执政党，然而马华却还不懂得扮演反对党，或者说，马华还在处于509大选失败的后遗症，无法从失败的泥沼中爬起来。

事实上，无论是在哪一个国家，反对党如果发挥得益是很容易获得市民的支持或媒体更大篇幅的报道的，就如，在308大选及509之前，许多马华领袖就对于媒体为何大篇幅报道反对党的新闻感到费解。

在很多年前，有马华领袖问我：为何行动党看破路洞的新闻写这么大？而我铺路洞的新闻却只有1张照片而已？

当时我已经向其解释，新闻篇幅，除了取决于当天的版位之外，也要看价值性、重要性，一个破路洞的新闻的意义有多方面，除了要让读者注意，避免成为路洞的受害者，也要向地方政府施压，相反地，铺路洞就没有那么重要了。

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在朝野互换角色后的半年，许多民生课题，再也看不到反对党，报社的新闻来源也明显减少，与之前变天前，行动党频频召开记者会炮轰政府的情况，有着天渊之别。

我明白，在509大选后，95%的华裔选择了新的执政党，在某个角度看，华裔是选择行动党做政府，但是另一个角度，也是选民给机会让马华担任一下反对党，让马华能够重新获得华裔选民的芳心啊。

输了，就是输了，既然获得新的角色，马华各地方领袖就应该好好堕入角色去扮演监督政府，不要再发发文告而已，要勇敢站出来给市民更多选择。

我期待，马华的地方领袖不要再自暴自弃，不要再沉没在上届大选失败的苦海中，更不要埋怨95%的华裔，或许这是一个重生的机会。

马华领袖应该想想，当年在森美兰州火箭输完后，行动党是如何用十年时间打翻身战？千万别以为，完全冬眠后，在大选时出来就高喊：投反对党一票，就能够胜选。