许光政．冬至祭祖 今年的冬至节来临之前，我早已准备包汤圆的材料，我们家包汤圆主要是用花生酱做馅，这样的汤圆吃起来很香甜可口。

今年的冬至节来临之前，我早已准备包汤圆的材料，我们家包汤圆主要是用花生酱做馅，这样的汤圆吃起来很香甜可口。

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冬至节那天是阳历12月22日，上午包好汤圆，汤圆有两种，一种是用南瓜混合糯米粉包的金黄色汤圆，另一种是纯糯米的，只有我和老妻二人，简单的祭拜过祖先后，老妻因怕血糖高今年不敢吃汤圆，我喝了一碗姜水煮的汤圆，觉得味道不错。

晚饭时，只有庭凯回来，我嘱咐他吃晚饭前先去给祖先们烧香，三个孩子只有他会记得回来和我们过节日。

我陪他在祖先灵位前点香祭奠。我告诉他，你祭拜祖先时，不必祷告祈愿什么的，我只要你把列祖列宗的忌日逐个记一下。

先从曾祖父母，祖父祖母然后他早逝的母亲，一个人如果连自己敬爱的母亲去世的那天都会忘记，做人还有什么意思？

我告诉他，父母去世的那天，其实是一个非常重大的日子。试想想平日亲爱的人突然没了，简直是天塌下来似的，可是人们往往因为工作繁忙，时日一久就给忘了，那么最好趁每次祭祖时，默念一下，久而久之，就会熟记在心。

我们家神主牌上，每个死去的先人的忌日都有记录，所以祭祖时用点心去记是很有意思的。

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我前妻是个很传统的好媳妇，我们成家后母亲嘱咐她，先祖的每个忌日都要祭拜，她都一一照办。我个人虽然是个无神论者，可是在中国人的一些重要节日里，我都会虔诚点香怀念死去的亲人。

虽然祭奠的物品很简单，但是我认为最重要的是不可忽略了这个有意义的风俗。

我现在住在乡下的老屋，客厅里还供着先人的神主牌位，我活着孩子们都不能全部回来和我一块祭祖，有一天我死了，他们哪里还会像我现在这样做呢？

我们的中文教育在这方面似乎失败了，不要说祭祖的风俗淡化了，还有人明明是黄皮肤的中华民族，却为了个人得失不肯承认自己是华人，连自己的身份都不要了，怎么期待这样的人会在冬至节祭祖呢？