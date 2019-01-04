芙家丽城第四期疑现虐狗狂．泼热水烫死幼犬 芙蓉家丽城第四期疑有虐狗狂徒，小幼犬被泼滚烫液体，严重烫伤致死！

小白犬被发现时身上是三分之一面积被烫伤，真皮已开始腐烂，伤口触目惊心。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉3日讯）芙蓉家丽城第四期疑有虐狗狂徒，小幼犬被泼滚烫液体，严重烫伤致死！

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该区日前有数只幼犬被发现遭遇不同程度伤害，其中一只约1个月大的流浪小白犬因严重烫伤，不治死去。

根据芙蓉狗狗救援组织Fur-ever Home Seremban一名负责人黄春华，义工日前是于家丽城第四期住宅区一个后巷，听见幼犬惨叫，前去了解才发现两只身上被烫伤的幼犬，其中一只小白犬伤势非常严重，于是立即送往兽医诊所求救。

60%面积被烫伤建议“安乐死”

“义工发现这小白犬时，它身上是有三分之一面积被烫伤，真皮已开始腐烂，兽医劝告人道毁灭。”

她说，义工把重伤狗狗送往两家兽医诊所，结果都一样，两名兽医检查伤势后认为，有关的严重烫伤是由非常滚烫的液体泼洒导致，烫伤的面积从脖子一直延伸到尾巴，约60%的面积疑似3度烫伤，基于伤势太重所以建议“安乐死”处理。

“兽医说，如果这小白犬是人，那它的伤势必须送入烧烫伤加护病房，并进行植皮手术，那种痛是非常可怕的。兽医也直言，同一时间发现两只身上都有烫伤痕迹的幼犬，证明这是一种蓄意伤害行为，是虐待幼犬。”

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救治3天仍宣告不治

黄春华解释，两只幼犬当中，小白犬伤势较重，另一只则暂无大碍，虽然兽医都建议让小白犬“安乐死”，但站在人道角度，义工坚持救援。

“遗憾的是，从发现到治疗，短短3天时间，小白犬就宣告不治死去。可惜的是我们并没有任何的录影或证明，所以无法确认虐狗者，更无法向执法单位投报。”

黄春华希望该区域居民提高警惕，注意住家的犬只之余也多关注流浪狗情况，一旦发现可疑行为，就拍照或录影掌握证据，向执法单位投报，严惩虐狗者。

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“不爱至少不要伤害，毕竟流浪狗也是生命。”