英超·曼市破红军金身·争冠悬念陡增 在新一年的第一场联赛，“红军”利物浦客场以1比2不敌“蓝月亮”曼市，本赛季开季以来的联赛不败金身因此告破，而曼市在这场争冠分水岭的对决中获胜后，将自己与利物浦的积分差距缩小至4分，重燃了卫冕冠军的希望，也让本赛季英超的争冠局势悬念陡增。

阿奎罗在此役助曼市取得领先，打入自己职业生涯联赛的第250球，此外还在主场连续7次对垒利物浦皆成功破门。（图：法新社）

（英国·伦敦4日讯）在新一年的第一场联赛，“红军”利物浦客场以1比2不敌“蓝月亮”曼市，本赛季开季以来的联赛不败金身因此告破，而曼市在这场争冠分水岭的对决中获胜后，将自己与利物浦的积分差距缩小至4分，重燃了卫冕冠军的希望，也让本赛季英超的争冠局势悬念陡增。

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在此役前，利物浦战罢20轮17胜3平积54分，而曼市15胜2平3负积47分。因此，若曼市在这场争冠关键战败阵，便将落后利物浦多达10分，接下来要缩短差距非常艰难，本赛季英超的关键之争或许就此宣告结束。

但是，在12月杪一度遭遇2连败的曼市展现顽强斗志，他们凭藉阿奎罗和萨内破门，成功惊险拿下了胜利，而利物浦一度由费尔米诺打入扳平球。

曼市复仇

曼市一报上赛季22连胜遭利物浦终止之仇，当时他们在1月份主场3比4输给了红军。

目前，曼市落后利物浦4分登上积分榜次席，而被挤回第3的托登罕热刺也仅落后红军6分，这让英超的争冠局势再次变得异常激烈。

门线解围救曼市一命

史顿斯改变战局

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曼市此役除了胜在把握机会的能力更强，他们的团队合作也非常出色，三线球员都尽最大努力交出了最好的发挥。

其中，中卫史顿斯就在上半场上演救主的好戏，他的解围配合鹰眼的判断，让曼市逃过了率先丢球的危机，成为了决定最终胜负的关键之一。

第19分钟，马内在禁区以一脚推射攻门，皮球打在立柱上弹回球场，史顿斯大脚解围，但是皮球却被自家门将埃德森挡回龙门，史顿斯在门线前再次解围。

鹰眼判断皮球未越过门线

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若以肉眼来看，皮球似乎已越过了门线，但这时候鹰眼说“不”，根据系统判断，皮球还差1.12公分才越过门线。

史顿斯在赛后谈到自己的解围时表示：“我试图抓住一切机会，很高兴赶在皮球整体过线前解围，像这样的细节往往能够改变战局。”

另外，曼市此役的运气也不俗，利物浦在第18分钟的一次攻门击中门柱，蓝月亮因此逃过一劫。

两次逃过率先丢球的危机让曼市的信心避免了受到打击，这让他们能保持高昂的斗志在主场全取3分。

阿奎罗无愧BIG6之王+红军克星

当然，阿奎罗、萨内和费尔南迪尼奥也功不可没。阿奎罗在过去5场比赛只打入1球，让人质疑他的状态随着年龄增长而下滑，但他此役以出色的表现回应所有质疑。

阿奎罗在此役为曼市取得领先，而这个进球是他职业生涯联赛的第250个进球，另外也是他在主场对垒利物浦的连续第7个进球。

此外，阿奎罗还是B I G6之王，他自2011/12赛季以来，已在对垒英超6支强队中打入37球，领先排名第2的热刺射脚凯恩多达16球。

瓜帅坚持换来萨内绝杀

萨内在此役有很多失误，但曼市主帅瓜迪奥拉仍坚持留他在场内，结果这证明了其判断正确，萨内最终贡献了绝杀，他在联赛上阵19次贡献7球7助攻。

而费尔南迪尼奥证明自己是曼市无可取代的防守大闸，他几乎以一己之力阻止利物浦所发起的快攻，他不知疲倦的跑动多次抢下球权，助队在防守端稳住阵脚，延缓了对手的反击速度。全场比赛，他一共有最高的4次抢断、9次夺回球权、3次解围、1次拦截和2次争夺高球成功，作用一目了然。

凭藉费尔南迪尼奥的努力和曼市其余守将的配合，利物浦锋霸萨拉赫在此役仅仅触球32次，次数为所有首发球员中最少。



萨内虽然在此役有多次失误，但最终以一记绝杀助队取胜，算是将功补过。（图：法新社）

瓜帅为胜利罕见暴怒

瓜帅在此役极其渴望拿下胜利，以至于他在比赛结束前因不满裁判的判断而在场边罕见暴怒。

这一幕出现在第84分钟，当时费尔南迪尼奥和费尔米诺争抢高空球，费尔米诺起跳时右手有压迫费尔南迪尼奥的动作，随后红军前锋落地时倒在草皮上还顺势将费尔南迪尼奥绊倒。不过，主裁对费尔米诺的小动作并没有做出任何表示，这让瓜帅非常气愤，他先是挥动右拳表达不满，之后转过身将围巾扯下愤怒摔在地上。

接下来，瓜帅还朝着身边的第四官员怒吼，好在没有因此被罚上看台。虽然瓜帅的行为逃过了红卡，但英足总赛后会否对他追加处罚还不得而知。

赛后谈话

瓜迪奥拉：输了就没戏了（曼市主帅）

曼市打破了利物浦的不败金身，瓜迪奥拉执教的胜场数也达到了100场。

自2016年夏天成为曼市主帅后，瓜迪奥拉共带队参加了144场各项赛事，胜率高达69%。在此期间，他带队拿到了1座英超、1座联赛杯和1座社区盾杯的冠军。上赛季，他率队以创英超纪录的100分夺冠。

瓜迪奥拉说，这场比赛对于双方都非常重要，“我们击败了一支了不起的球队，从第1分钟开始就踢得很出色，很高兴赢得比赛和他们缩小差距。我们没左卫，拉波特客串面对利物浦的射脚们做得很不错，所有人都很优秀。我们需要阿奎罗，其个人能力可以改变比赛，他的射门很优秀。”

“利物浦丢球很少（赛前8球），今天（周四）我们进了2个，球员们带着勇气和侵略性在逼抢，利物浦的反击很有威胁，他们太快了。如果我们输球那冠军就没悬念了，一切都难办了。”

“现在我们落后4分，利物浦还是领头羊，我们需要继续努力，这场胜利让球队收获了信心。我想不起哪个联赛有那么激烈，英超有太多争冠球队且差距很小，每场比赛都是决赛。”

克洛普：孔帕尼理应得红卡（利物浦主帅）

克洛普对于失利耿耿于怀，他在赛后严厉斥责孔帕尼，认为他对萨拉赫的犯规构得上一张红卡。

孔帕尼的犯规发生在第30分钟，他和史顿斯在后场传递，前者的传球有些过大，萨拉赫瞄准时机抢断，刹那间孔帕尼只能倒地铲球，但双脚抬起的同时一只脚蹬在萨拉赫身上，对于这一次犯规，主裁泰勒以黄卡警示。

克洛普表示：“首先是他（孔帕尼）的铲球动作，萨拉赫高高跃起才及时躲避，否则将受到重伤，如果萨拉赫不躲那是不是红卡？再者，孔帕尼是最后一名防守球员，一旦萨拉赫拿球得手他们就完蛋了，曼市将会遭受丢球的危险。现实情况就是这样。”

不服气的克洛普也不惧怕失败，他说：“我对我的球员充满了信心，这是你无法想像的。如果有人告诉我在对阵曼市的两场比赛中我们都领先，你不会相信，这也不可能。我们想要尽可能好的完成这个赛季，不过在那一刻，感觉真的很糟糕。”