霍普曼杯团体赛·费德勒苦胜“儿子”·瑞士闯决赛 瑞士天王费德勒昨日在霍普曼杯团体赛B组赛中力战2盘，险胜希腊年轻好手西西帕斯，协助瑞士取得首名闯进决赛。

（澳洲．柏斯4日讯）瑞士天王费德勒昨日在霍普曼杯团体赛B组赛中力战2盘，险胜希腊年轻好手西西帕斯，协助瑞士取得首名闯进决赛。

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37岁的费德勒是经过一番鏖战后，以7比6（7比5）、7比6（7比4）险胜20岁的西西帕斯。

瑞士最终在与希腊和英国三队同得2胜1负的情况下，凭场次胜出更佳的成绩正3，闯进决赛进行卫冕战，而希腊正1及英国负1。

这场苦胜，也给费德勒警惕，在本月的澳洲公开赛中进行卫冕战，需做好一切的准备。瑞士将在明日决赛中，迎来澳洲或德国的挑战。

费德勒在赛后称赞世界排名15的对手西西帕斯的表现，并形容西西帕斯（20岁）的年纪已经可以当他的儿子，但他仍可以从对方的比赛中获益。

塞莉娜得分美国仍垫底

希腊在此役必须以3比0胜出才能闯进决赛，不过最终以2比1胜出，功亏一篑。

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在次场比赛中，希腊由女单莎卡丽在次6比3、6比4打败瑞士的本西奇，希腊也在最后一场混双赛中获胜，西西帕斯与莎卡丽联手以4比3（5比4）、2比4、4比3（5比3）击败费德勒与本西奇。

较早时，塞莉娜虽然在另一场B组赛对英国时获胜，但最终美国队仍以1比2输给英国，在B组垫底。