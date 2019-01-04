泳坛名宿新书说故事·林星慷盼启发后辈 大马前国家游泳选手拿督林星慷希望他的新书《拿督林星慷的故事》，能够给新一代年轻国家运动员更多启发。

林星慷（左起）希望他的新书能够启发更多年轻运动员，谢国骥、陈志成、大马游泳总会副秘书陈淑勤、游坛名宿庄淑玲和跳水名将张俊虹，受邀出席林星慷新书发表会。（图：马新社）

（吉隆坡4日讯）大马前国家游泳选手拿督林星慷希望他的新书《拿督林星慷的故事》，能够给新一代年轻国家运动员更多启发。

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林星慷的新书《Everything is a story”-The Memoirs of Dato’Robert Lim》，昨日在大马奥理会博物馆由大马奥理会副秘书拿督谢国骥主持推介礼。

来自吉打的林星慷，今年70岁，他受访时表示，他这本著作将会送给年轻运动员及指定的学校，以便能够激励更多年轻运动员，这本书将有两种语言版本，分别是英语和华语。

他表示，他写这本书，主要是鼓励年轻运动员，在运动领域里也能够拥有光明的前途。

他说，他希望更多年轻人能从这本书获益，以便能够在自己的领域里取得更大的成功。

林星慷在早期活跃泳坛，曾代表大马参加1965年东南亚半岛运动会，但是没有赢得任何奖牌。

曾英勇跃海救孕妇

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在2018年大马国际游泳公开赛中，林星慷在70岁以上组赢得男子50公尺蝶泳和200公尺混合泳2枚金牌。

在早期擅长游泳生涯中，林星慷曾经在槟威海面上，以乘客身份搭渡轮时，奋不顾身跃下汹涌的海浪之中，救了一位孕妇，挽救了两条宝贵的生命，成为偶然的生命勇士。