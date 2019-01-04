不排除缺战系列赛首战·张俊虹有望3月回归 大马跳水世界冠军张俊虹周四向媒体透露，自己有望提早于3月伤愈回归训练。

（吉隆坡4日马新电）大马跳水世界冠军张俊虹周四向媒体透露，自己有望提早于3月伤愈回归训练。

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现年28岁的张俊虹表示：“我的疗程进展不错，因此有望早日重返赛场。只要大马体育研究院亮绿灯，我将即刻恢复正常训练。”

不过，她也不排除自己将跳过于今年3月1至3日在日本举行的2019年世界跳水系列赛首战，以确保自己能够以最好的状态迎接其他2020年东京奥运入选赛的赛事，包括将于7月12至28日举办的2019年韩国光州世锦赛。

愿与任何教练合作

“我偏好与来自中国的教练合作训练，因为我已熟悉他们的训练模式。”对于大马跳水国家队即将迎来新教练，张俊虹指出，“不过我愿意接受与任何一位由大马游泳总会委任的教练训练。”

大马跳水队前教练张玉昆于去年约满后，决定离开执教长达7年的大马跳水队，并返回祖国中国任教。

张俊虹透露，自己可能会提前在今年3月就恢复训练，但她应该会缺席首站的世界跳水系列赛。（2018年共运会档案照）