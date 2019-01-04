紫盟羽球联赛·11比7擒大山脚·安邦再也续抢前二 安邦再也昨晚在2018-19SS紫盟羽球联赛中以11比7击败大山脚全星队，力争首轮前二直接晋级决赛圈。

陈炳顺与赖洁敏前日在紫盟羽联中奏凯，以3局打败对手阿格里宾纳与金羽佳，协助安邦再也以11比7打败大山脚全星队。

（雪兰莪．赛城4日讯）安邦再也昨晚在2018-19SS紫盟羽球联赛中以11比7击败大山脚全星队，力争首轮前二直接晋级决赛圈。

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首轮前二之争，将在蒲种联军、安邦再也和八打灵三强之间产生，少赛一轮的八打灵5轮积得60分，今日对弱旅沙登，应可手到擒来，届时料会跃上第二，而关键仗将是6日蒲种联军对八打灵，蒲种联军目前以71分排第一。

而安邦再也目前在打完6轮后，以66分暂居第2，明日对沙登，必须力争更多胜局，才能有望与八打灵抗衡争夺前二。

安邦再也2男单意外失分

安邦再也昨晚虽然罕见的在两个男单项目吃下败仗，但是整体实力平均的安邦再也，靠女单吴堇溦、混双陈炳顺与赖洁敏及男双徐家铭与卢基获胜，以11比7擒下大山脚全星队。

安邦再也的首号男单李梓嘉和二号男单陈加伟分别不敌科维和利央多。

何克望：盼保持全胜

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虽然6战全胜，不过安邦再也仍屈居蒲种联军之后，而教练何克望并不在乎初赛排名，他更在意的是以前二名直接晋级决赛圈。

“我对最终排在前二保持乐观。对我而言，我们已经尽了最大的努力，不过我们还是希望保持全胜记录。”

他说：“我们的男单缺乏抵抗压力的经验。紫盟羽联提供机会让年轻球员和资深球员交手的平台。”

他表示，安邦再也很荣幸地为年轻球员们制造对战世界级球员的机会。

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蒲种末轮硬碰八打灵

蒲种联军保持强劲势头，以13比8勇挫香妃城。他们将在星期日的末轮与强敌八打灵交手，这场对决将直接决定前二名，自动晋级本月24至27日在云顶的决赛圈的队伍。

在吴业振因病缺阵下，蒲种联军依靠第2男单以外的4个项目取分来赢得比赛。

蒲种联军领队伊莉娜赛后表示：“吴业振在上一轮打沙登时已经病倒了。我们只剩下一轮比赛，届时再决定是否让他上场对阵八打灵。”