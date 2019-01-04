金价突破1300美元 黄金延续新年涨势，突破1300美元。在全球股市出现回落，经济放缓的迹象增加，并且这种最古老的避风资产展现其魅力，交易所交易基金（ETF）吸引资金流入之际，投资者纷纷涌向这种金属。

（美国．纽约4日讯）黄金延续新年涨势，突破1300美元。在全球股市出现回落，经济放缓的迹象增加，并且这种最古老的避风资产展现其魅力，交易所交易基金（ETF）吸引资金流入之际，投资者纷纷涌向这种金属。

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Comex黄金期货价格一度上涨0.4%至1300.40美元/安士，是6月以来的最高水平，亚洲盘报1297.80美元。现货价格也不甘落后，一度达到1298.60美元。白银也飙升，创下7月以来的最高水平。

黄金在2019年头几天已成为首选大宗商品，投资者思考全球经济前景恶的影响，并消化联储局今年加息次数减少的可能情形。周四，衡量美国制造业的一个指标创下2008年经济衰退以来的最大跌幅。此前一天苹果公司削减其收入展望，引发人们担心美国与中国的贸易战对成长的影响超出预期。美国政府部份停摆也刺激了避险情绪。

分析表示，黄金的涨势是基于投资者越来越意识到黄金是\'安全的钱\'。市场对经济、股市和（英国脱欧等）政治事件存在严重担忧，如果投资者继续寻找避险，金价可能达到1350美元。