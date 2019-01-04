提前出现·中国2027年人口负增长 中国社科院报告显示，若中国总和生育率一直保持在1.6的水平，人口负增长将提前到2027年出现。而专家指出，中国人口去年呈现负成长，为70年来首次。

（中国·北京4日讯）中国社科院报告显示，若中国总和生育率一直保持在1.6的水平，人口负增长将提前到2027年出现。而专家指出，中国人口去年呈现负成长，为70年来首次。

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“人口危机”将对成长趋缓的中国经济造成更大压力。

中国社科院人口所发布《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告》指出，长期的低生育率会导致高度老龄化和人口衰退，给社会经济带来多重挑战，中国人口负增长时代即将到来。

据联合国预测，中国人口将在2029年达到最高峰14.42亿，从2030年开始进入持续的负增长，2050年减少到13.64亿，2065年减少到12.48亿，即缩减到1996年的规模。

但是，如果中国总和生育率一直保持在1.6的水平，人口负增长将提前到2027年出现，2065年人口减少到11.72亿，相当于1990年的规模。

中国国家卫生健康委直属单位中国人口与发展研究中心副研究员黄匡时指出，2018年的出生人口降幅明显，出生人口规模在1500万和1600万之间，比2017年出生人口1723万，减少100万以上。

北京大学教授陆杰华认为，中国人口负增长的时间点甚至可能会比2027年提前。

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中国是全世界人口最多的国家，近14亿，曾于1979年起实施一胎化政策数十年，以控制人口成长。不过，为因应高龄化社会和劳动力萎缩的顾虑，中国政府在2016年开放二胎生育。但二胎政策并未使出生率如预期般增加，因而使人日益猜测，北京当局或会进一步放宽生育限制。

美国威斯康辛大学麦迪逊校区研究员易富贤的研究指出，尽管开放二胎，但去年中国全境婴儿安全出生人数较前年减少250万，与预测中的增加79万正好相反。

