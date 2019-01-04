本月7及8日·中美在北京对话 中国与美国订于本月7及8日，在北京举行副部长级商务对话，以期终结导致两国经济雪上加霜且波及全球金融市场的贸易争端。

（中国．北京/华盛顿4日讯）中国与美国订于本月7及8日，在北京举行副部长级商务对话，以期终结导致两国经济雪上加霜且波及全球金融市场的贸易争端。

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过去大半年间，两国纠缠于贸易战之中，阻挠了价值达数千亿美元货品的流通，更引发全球经济放缓的恐惧。

中国商务部在官网发声明表示，由美国副贸易代表格里什率领的工作团队，将赴华进行“正面及建设性的讨论”。

该部门说，双方周五早在电话中“确认”上述日期，但未提供其他详情。

去年底在阿根廷举行的峰会上，美国总统特朗普与中国国家主席习近平同意停火，并议决对始于12月1日的关税行动暂缓加增新税项，给时间双方商讨协议。

如今中国与美国面对关键性3月最后限期，须得结束这场贸易战，否则华府将继续执行对中国货品大事加征关税的计划。

中美经济体明显失动力

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本周数据显示，中美这全球两大经济体去年底明显失去动力。

根据供应管理研究（ISM），美国12月的厂家活动比预期缓慢。而中国周一数据亦显示，其制造业活动在两年内首次出现缩减情况。

另一方面，美国白宫一名高级顾问周四说，中国经济成长大幅下跌，将冲击美国企业的收益。但倘若华盛顿与北京达成贸易协议，苹果公司等美国企业的销售量应该能够复元。

白宫经济顾问委员会主席哈西特接受CNN访问时说，“如果我们与中国成功达成协议，那么苹果公司的销售，还有其他所有商家的销售，都可以恢复元气。”

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他说，自去年春季以来，包括中国在内的亚洲经济已稍微放缓，而中国更对美国关税“感受到冲击”。