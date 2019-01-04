习近平前岳父·前驻英大使柯华逝世 全程参与中英香港前途谈判并亲身见证香港回归的前中国驻英大使柯华，元旦在北京逝世，终年103岁。柯华据称亦是中国国家主席习近平的前岳父。

（中国．北京4日讯）全程参与中英香港前途谈判并亲身见证香港回归的前中国驻英大使柯华，元旦在北京逝世，终年103岁。柯华据称亦是中国国家主席习近平的前岳父。

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柯华的小女儿柯玲玲下嫁习近平，两人后来离婚，习改娶现任妻子彭丽媛。

据中国资深记者高瑜周五在推特发帖，见其中一张上传相片是亲友在柯华遗照前合照，相片右方摆放了由国家主席习近平母亲齐心及弟弟习远平送上的花牌，并称呼柯华为“叔叔”。

柯华是北京潮人海外联谊会首任会长。有“人民总理”称号的已故国务院总理周恩来生前曾称赞柯华“是个好人”，而柯亦不负厚爱，近30年外交工作中先后做过四任司长，担任过四国大使。

柯1978年出任中国驻英大使，参与中英关于香港问题谈判的全部过程；1997年7月1日零时柯参加香港回归交接仪式，亲眼见证中英香港政权交接。

据报，柯华的女儿柯玲玲1979年跟习近平结婚，1982年结束3年的婚姻。维基泄密曾引述北京熟识习的教授指，柯玲玲很优雅，受过良好教育，婚后曾与习的父母同住。知情者形容两人是“几乎每天都争吵”的关系。

后来习近平离开中央军委，到河北正定县任职，柯玲玲到了英国，要求习近平也出国，否则离婚。习近平拒绝，两人最终离异。